梨泰院人踩人專訪／港學生：迫到雙腳凌空前進 港人意識知需急逃

韓國首爾梨泰院上周六晚（29日）慶祝萬聖節活動發生人踩人意外，造成逾150人死亡。身在韓國的香港留學生尹先生接受《香港01》視訊訪問時，憶述當晚身處事發現場漢密爾頓酒店旁的又窄又斜小巷，情況非常混亂，突然路上開始擠塞，後面的人卻不停向前推，前面的人發出尖叫及舉起手求救，後面的人反而以為是在歡呼慶祝，不停大叫「推」，並跟隨節奏不斷向前推進。

尹先生記得當時後面的兩個朋友，已經不能站立，雙腳離地靠在他身上。一行人馬上感到有危險，他也想起1993年香港蘭桂坊人踩人慘劇，果斷組成人鏈拉着其他朋友離開，14人成功脫險。其後看到一具具屍體被抬出來，當時嚇得腳軟。

他們離開時呼籲其他人前面發生意外不要再推，反而會被當成阻擾他們慶祝一樣，即使回到大馬路位置，依然可以聽到身後不傳來眾人大叫「推」的聲音。事後他憶起當時的情況依然會感到緊張，其他朋友亦同樣有受到影他們響，出現失眠、魂不守舍、做惡夢等，特別是想起當晚合照的路人，因為後來看意外的片段時，看到曾一同拍照的相同Cosplay服裝的人在斜巷人堆中，因此感到十分擔心，不知他們生死。

前方尖叫舉手求救被當慶祝歡呼 後面人群續向前推

尹先生上周六當晚在梨泰院現場，他與朋友一行16人在餐廳用膳完畢，打算離開時仍未擠迫得水泄不通，於是決定在梨泰院附近與其他人一同慶祝。但當行了數十公尺距離，便與其中兩名朋友走失，前面突然開始擠塞，後面的人卻不停向前推；同一時間他們亦見到前面不少人舉起手並且大叫，起初他們仍以為是在慶祝歡呼，到第二次在才發現前面是在尖叫甚至是慘叫。

當時好多人尖叫，一開頭我覺得當時聽以為大家歡呼，亦有聽到其他人說有名人來，我不以為意繼續跳舞，隔一陣二、三十秒到又有第二次叫聲，但大概聽得出來有點變成類似慘叫聲了。

有人爬上燈箱躲避 果斷組成人鏈從邊位逃離

同一時間，尹先生看到前面數十米距離有人爬上燈箱躲避，但在他們身後的人仍未知道發生甚麼事，反而繼續大叫「推」，並跟隨節奏不斷向前推進，當時後面的兩個朋友已經不能站立，雙腳離地靠在他身上，令他與朋友意識到情況不對，又想起當年香港蘭桂坊人踩人的事件，於是他們趁有空隙時便馬上與其他朋友手拉手組成人鏈，向兩邊較為寬鬆的兩邊向後離開，最後成功走回大路，並與其他兩名朋友會合。

睹屍體續被抬出嚇到腳軟 憂合照cosplay人士安危

尹先生回想起當時的情況，慶幸當時未走到較為深入的地方，所以仍然能夠離開，但事發後心理上依然未能平復。

當晚的其他朋友亦同樣有受到影響，出現失眠、魂不守舍、做惡夢等情況。他們商量後已經找了一些心理醫生及輔導等的相關資訊，如果情況未有改善便會求助。

尹先生又提到，當刻出來的時候是未有太大感覺，但當見到不停有屍體被救護員抬出來，以及網上流傳的片短時，「我即刻腳軟，好險當時意識到有危險即刻離開。」他又想起當時與他們在路邊合照的人，擔心他們的安危。

逃出生天即勸阻再推 反遭仇視

尹先生說，當時情況雖然混亂，但即使前面已經十分擠塞一步都行不到，但後面的人仍然會不停向前推，即使他們一行人離開時，勸其他人前面發生意外，不要向前推，反而會被其他人盯着，好像是在阻擾他們慶祝一樣，即使回到大馬路位置，依然可以聽到身後不傳來眾人大叫「推」的聲音。

他續指，雖然當時街道的位置十分擠迫，但其實街上的餐廳及酒吧內並沒有太多人，與正常的營業情況無異，但當有人想進入餐廳躲避時，因餐廳內的職員不知發生甚麼事，會被人趕出來。

尹先生表示，當日雖然有萬聖節的慶祝活動，更是自疫情以來首次再有萬聖節慶祝，但當日負責維持秩序的警力與平時周末卻未見有大分別，亦未有實際人流管制，反而鄰近地方的示威活動卻投入了大量警力，「一公里長鐵馬每一個鐵馬有一個警察。」

而即使後來意外發生，亦未有大量紀律步隊人員趕到，只有數輛警車、消防車及救護車到場，到場後亦沒有立即進行封路阻止其他人進入或進入梨泰院，其他到場慶祝的市民仍不停湧入，到了最少接近兩點時才見到用消防救護車等封起入口不再讓市民進入。

另外，即使韓國當局在事發後有發出緊急通知，但內容僅是指梨泰院發生大型意外，呼籲市民不要前往，卻未有闡述事件的嚴重性，結果不少市民不以為然，甚至繼續前往梨泰院，令慘劇惡化。

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文章授權轉載自《香港01》