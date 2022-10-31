還原梨泰院萬聖節慘劇！警察救援遭誤認角色扮演 他目睹女子睜眼離世一幕

南韓首爾梨泰院周六晚上（29日）發生人踩人悲劇，造成逾150人死亡。《香港01》於首爾直擊現時情況，事發的小巷仍未解封，依然一片凌亂，有大批啤酒罐。今日（30日）有不少市民到場悼念，包括事發時身處現場的小白。他表示，悲劇過程仍歷歷在目，當時親眼目睹一位女生，在自己面前睜開眼睛地離世，坦言這個畫面仍然深刻地刻在腦海，經常回想起那女生的面孔。

市民及遊客到場獻花悼念死難者

全球關注的南韓「梨泰院人踩人事件」發生一天後，大批當地、外國傳媒到事發的漢密爾頓酒店旁斜巷現場採訪。小巷仍然未解封，現場保留事發時混亂狀況，路上仍可見有大批酒罐和死傷者爭相逃生時留下的物品。 在近梨泰院站一號出口案發現場的斜路有兩架消防車在場戒備。

現場有熱心市民更準備了白色菊花，讓有意獻花悼念人士可以免費領取，更有民眾特意準備了燒酒去悼念死者。

現場有熱心市民更準備了白色菊花，讓有意獻花悼念人士可以免費領取，更有民眾特意準備了燒酒去悼念死者。 圖／路透社

來自中國的旅客Nancy特意前來現場，希望可以悼念死難者，她表示覺得十分可惜， 因為死傷者都是20多歲的女性，所以讓她更加感到惋惜和難過。她認為政府在知道有這種大型派對的時候，應該做更多措施去保障市民的安危。

原在外訪的首爾市市長吳世勳提前返國後，在今日下午時份，到現場了解狀況，期間更有傷亡者家屬向他請願，要求盡快調查，他情緒激動，需要多位警員共同攙扶。

事發附近商店多停業 服裝店老闆憶醫療即出來救人

今次案發地點鄰近地鐵站一號出口位置，附近商店大多都沒有營業，更有部分商店為了悼念死難者而暫停營業至11月5日。

和案發現場一巷之隔的服裝店老闆申先生接受訪問時表示，昨晚也有營業，他憶述起當時一般市民若然是有醫生、護士等等都會馬上出來協助，一起為死傷者進行心外壓。他認為今次事件不能怪責政府、警察和任何人，因為到場參加今次派對是個人選擇。雖然事件十分可惜和悲痛，但他覺得商店還是需要繼續營運下去， 所以在事發後堅持繼續營業。

當時我們差不多走到那個地方（事發窄巷），擠到你基本上你往哪個方向走已經自己決定不了。然後人群裡面有一些比較沒有禮貌推撞，令你沒有重心。

生還者翌日重返現場 憶起昨晚在場一動也不能動

中國人小白是其中一位生還者，他在接受訪問時表示，昨晚的畫面仍然歷歷在目。今天是為了釋除家人的疑慮，所以帶同母親再次到訪現場。

小白表示，他昨晚一人到梨泰院參加萬聖節派對，但不幸遇上今次事故。他事後知道現場有十幾萬市民後，即時憶述起當時人流超級擠迫，在人迫人的情況底下根本一動也不能動，最後甚至在現場看到：「一位女生在我面前睜開眼睛地離世。」他坦言這個畫面仍然深刻地刻在他的腦海，事故後經常也會回想起那女生的面孔。

我們走一會時，看見警察及火警（消防員）來的時候，一開始以為是cosplay（角色扮演），大家都不會給讓路。不一會看人們的表情嚴肅，才知道前面有事情（意外發生），然後眼看有些人在面前被抬走，其中一有一個女生表情都僵著，睜着雙眼被抬走，在我腦裡一直會想起。

小白表示，看見警察及火警（消防員）來的時候，一開始以為是cosplay（角色扮演），大家都不會給讓路。 圖／新華社

小白說，今次不是第一次參加梨泰院萬聖節派對，但有鑑於今次派對是疫情後首次復辦，所以相信大家也玩得比以前更放，意外釀成今次慘劇。

梨泰院不是第一次搞這個（萬聖節）活動，可能今年是疫情之後第一個，聽說來的有十多萬人。我覺得玩得太瘋了，不懂得聽指揮，不聽指揮問題可能是有人cosplay警察；然後推撞太多了，我往年來沒有人推過我，但今年真的被人推過後多次。

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文章授權轉載自《香港01》