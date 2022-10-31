間接釀人踩人意外？他揭南韓人走路1習慣「完全不懂尊重」 網友超認同

南韓首爾龍山區梨泰院10月29日的萬聖節街頭派對發生人踩人踩踏事件，意外造成至少154人死亡、133人受傷，當中不少死者為年輕女性。在意外後有香港網友直指南韓人有一大惡習，是導致意外造成的主因，有網友更表示非常認同。

南韓梨泰院發生人踩人嚴重意外，造成至少154人死亡、133人受傷。意外發生後引起全球關注，除了各大報章頭條外，在香港連登討論區上也有不少的帖文。有香港網友提到南韓人走路有一種「推撞文化」，認為南韓人「不懂尊重Personal space（人與人之間的適當距離）」，只要對方覺得你擋到他的路，即使不認識也會「推你、拍你、撞你」。

網友更指自己在南韓旅遊時曾遇到過超級沒禮貌的南韓人，即使在很寬的路上「各有各行」也好，也會專門走過來「突然撞過來然後看著你」，表示南韓人壞習慣是不停推撞，就算眼見前方十分擠迫，也要擠在一起，情況在地鐵、擁擠的市集時特別明顯，更直指這個壞習慣間接釀成是這次梨泰院重大事故。

不少曾到過南韓旅遊的網友都認同原PO的觀點，當中最有感的就是繁忙時間搭地鐵，「我記得曾經在一條很寬的道路被一個男人撞，頭也不回，連說句sorry都沒有」、「下班時要出地鐵，都出不去啊」、「在地鐵站每次都被人推」、「南韓男人整天就在那裡推來推去」。

不過除了推撞的原因之外，也有網友指出梨泰院現場混亂是因為南韓警方沒有實施人潮管制，於是出現了「一條路可以同時雙向行走」的情況，完全無法疏導人潮，最終導致慘劇發生。

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文章授權轉載自《香港01》