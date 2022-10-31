梨泰院154死慘劇！護理師急診室拍Vlog挨轟 網批冷血：還有時間上字幕

南韓梨泰院萬聖節派對發生「人踩人」事件，至今已造成至少154人死亡。正當大批傷者等待救援之際，當地1名急診室男護理師於醫院拍Vlog上傳到YouTube，稱「真的很遺憾，沒能拯救所有人」，結果惹來南韓網友狠批冷血，「竟然還有時間剪接上字幕，根本瘋子」、「竟然還有心情拍Vlog」。

據韓媒報道，該名急診室護理師當時下班後接到同事電話，得悉梨泰院發生人踩人事件，立即趕回急診室，親眼目睹傷者被陸續送來等候救治，但他竟然舉起手機拍攝，旁述「已經第四位被送來的心臟驟停患者」、「回天乏術，來不及了」，更於回家剪輯影片後在YouTube上傳，題為「梨泰院人踩人事故，直奔急診室Vlog」。該名護理師被指於首爾大學醫院任職。

南韓1名急診室男護理師拍Vlog記錄上班救治梨泰院人踩人事件傷者，並將影片上傳至YouTube，結果惹來網友狠批。圖／翻攝自YouTube

影片曝光後惹來南韓網友怒斥，發生如此悲痛的事，仍還有心情拍Vlog，而且身為護理師沒以救治傷者為重，「喪心病狂」、「確定不是工作要緊？」、「有沒有職業道德！」、「他以為這次事件是兒戲嗎？」、「一定要開除這個人」、「最近的人腦袋是不是都有問題，竟然會覺得可以這樣」。

該名護理師意識到引起爭議後，於涉事影片說明欄辯解稱，收到很多指責留言感到很傷心，指出下班後收到緊急電話，立即趕到醫院幫忙3小時，有傷者送達時他專心救治，完全沒有拍片，剪輯和上字幕都是下班後才進行，「大家都說我是為了點擊率，但我只是希望給大家看醫護人員竭盡全力的過程」，又強調是自己個人行為，與所屬醫院無關，最後為造成不便致歉。之後他將涉事影片轉為私人影片，刪除YouTube頭像，又更改頻道名稱，不過訂閱人數卻反而由39人增至77人。

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文章授權轉載自《香港01》