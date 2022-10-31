快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梨泰院154死慘劇！護理師急診室拍Vlog挨轟 網批冷血：還有時間上字幕

香港01／ 謝茜嘉
南韓1名急診室男護理師拍Vlog記錄上班救治梨泰院人踩人事件傷者，並將影片上傳至YouTube，結果惹來網友狠批。圖／翻攝自YouTube
南韓1名急診室男護理師拍Vlog記錄上班救治梨泰院人踩人事件傷者，並將影片上傳至YouTube，結果惹來網友狠批。圖／翻攝自YouTube

南韓梨泰院萬聖節派對發生「人踩人」事件，至今已造成至少154人死亡。正當大批傷者等待救援之際，當地1名急診室男護理師於醫院拍Vlog上傳到YouTube，稱「真的很遺憾，沒能拯救所有人」，結果惹來南韓網友狠批冷血，「竟然還有時間剪接上字幕，根本瘋子」、「竟然還有心情拍Vlog」。

據韓媒報道，該名急診室護理師當時下班後接到同事電話，得悉梨泰院發生人踩人事件，立即趕回急診室，親眼目睹傷者被陸續送來等候救治，但他竟然舉起手機拍攝，旁述「已經第四位被送來的心臟驟停患者」、「回天乏術，來不及了」，更於回家剪輯影片後在YouTube上傳，題為「梨泰院人踩人事故，直奔急診室Vlog」。該名護理師被指於首爾大學醫院任職。

南韓1名急診室男護理師拍Vlog記錄上班救治梨泰院人踩人事件傷者，並將影片上傳至YouTube，結果惹來網友狠批。圖／翻攝自YouTube
南韓1名急診室男護理師拍Vlog記錄上班救治梨泰院人踩人事件傷者，並將影片上傳至YouTube，結果惹來網友狠批。圖／翻攝自YouTube

影片曝光後惹來南韓網友怒斥，發生如此悲痛的事，仍還有心情拍Vlog，而且身為護理師沒以救治傷者為重，「喪心病狂」、「確定不是工作要緊？」、「有沒有職業道德！」、「他以為這次事件是兒戲嗎？」、「一定要開除這個人」、「最近的人腦袋是不是都有問題，竟然會覺得可以這樣」。

該名護理師意識到引起爭議後，於涉事影片說明欄辯解稱，收到很多指責留言感到很傷心，指出下班後收到緊急電話，立即趕到醫院幫忙3小時，有傷者送達時他專心救治，完全沒有拍片，剪輯和上字幕都是下班後才進行，「大家都說我是為了點擊率，但我只是希望給大家看醫護人員竭盡全力的過程」，又強調是自己個人行為，與所屬醫院無關，最後為造成不便致歉。之後他將涉事影片轉為私人影片，刪除YouTube頭像，又更改頻道名稱，不過訂閱人數卻反而由39人增至77人。

延伸閱讀：

梨泰院人踩人｜韓國近代12宗最恐怖意外　船長車長往往自己先逃命

梨泰院人踩人│5小時前發「死亡預告」一語成讖　日男咁做逃過大難

文章授權轉載自《香港01》

南韓 梨泰院推擠意外 護理師 醫護人員 萬聖節

相關新聞

還原梨泰院萬聖節慘劇！警察救援遭誤認角色扮演 他目睹女子睜眼離世一幕

南韓首爾梨泰院周六晚上（29日）發生人踩人悲劇，造成逾150人死亡。《香港01》於首爾直擊現時情況，事發的小巷仍未解封，依然一片凌亂，有大批啤酒罐。今日（30日）有不少市民到場悼念，包括事發時身處現場的小白...

梨泰院變成150多人的死劫 南韓高中生：我對人性失去信心

梨泰院踩踏事件造成150多人死亡，是南韓和平時期最嚴重災難之一，重創南韓形象：即使科技業發達、輸出大量流行文化，卻不時會發生人為災難。

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

南韓SBS、YTN與韓國日報等媒體晚間以快訊報導，梨泰院踩踏慘案死亡人數31日再增加1名死者，死亡人數來到155人。此外...

首爾靈堂現白色花海 悼梨泰院罹難者

首爾當局31日於首爾廣場設置聯合靈堂，為梨泰院29日大規模推擠意外哀悼。民眾排隊獻上花束悼念罹難者，靈堂現白色花海。

間接釀人踩人意外？他揭南韓人走路1習慣「完全不懂尊重」 網友超認同

南韓首爾龍山區梨泰院10月29日的萬聖節街頭派對發生人踩人踩踏事件，意外造成至少154人死亡、133人受傷，當中不少死者為年輕女性。在意外後有香港網友直指南韓人有一大惡習，是導致意外造成的主因，有網友...

經濟學家：梨泰院慘劇後 南韓經濟恐更冷

在梨泰院踩踏事件造成154人喪命的慘劇後，南韓當局已開始進行調查，但演唱會及秋季賞楓等活動幾乎全面取消，悲痛情緒籠罩的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。