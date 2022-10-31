影／陸媒3D影片還原梨泰院慘況 300多人疊了近7層、壓力恐達到1000公斤

南韓梨泰院10月29日晚間10時30分發生「人踩人」意外，南韓官方最新消息稱，事故傷亡上修至154人死亡、149人輕重傷。事件引發國際關注，中國大陸媒體《新京報》2分多鐘影片3D還原梨泰院踩踏事故全過程。

影片自1分20秒起用3D還原事故現場，呈現18平方米的空間裡擠滿300多人，疊了近7層，被壓者壓力可達1,000公斤。據當時在場的中國人徐青（化名）表示，當時自己感受到「幾百斤石頭壓著自己」，她親眼目睹身旁的女生斷氣和附近的男生吐血，但南韓警方救援遲遲未來。

影片用3D影像還原事發經過，該小巷僅18平方米，卻擠入300人。圖／翻攝自新京報

影片據南韓警方描述，指出發生踩踏事故的小巷是一個寬約3.2公尺，長約45公尺左右的斜坡，事故發生時，小巷都擠滿了人。發生踩踏事故的部分是其中大約長5.7公尺的一段，當時這大約18平方米的空間裡有300多人。

片中透過3D影像還原，在擁擠的小巷內，尾隨者若傾倒，堆疊5、6層人，十來個人堆擠或壓在一個人身上，壓力可能達到1000公斤。影片指出，小巷內的人因胸腔受到強力壓迫無法呼吸、心臟驟停，導致有人失去意識，有人則死在人群中。

新京報透過2分鐘短片還原事發經過。圖／翻攝自推特、新京報

據當時踩踏事故倖存者和目擊者描述，當時現場曾傳出「推」、「用力推」等聲音。人群因站在斜坡上而如多米諾骨牌般倒下。

據踩踏事故倖存者徐青稱，自己身高達175cm，還能盡力伸著脖子呼吸。右邊個子矮的女生身高僅150cm，僅5分鐘就窒息了，自己眼睜睜目睹對方在她旁邊厭棄。「我看著，因為我脖子都動不了」，徐青指出，自己右後邊的外國男生吐血在她身上。自己逃脫後去醫院，發現腿上有大片瘀青。

另一位受訪的中國大陸攝影師則表示，他身高壯碩達180cm，但卻多次被擠倒，連拍照、拿手機都沒有辦法，開始意識到危險後他趕快往邊上靠，扶著柱子避免被人群推走，他也很擔心別倒。

該攝影師表示，印象最深的是一家三口，父親眼神無助地抱著四五歲的孩子，但一點兒沒鬆力氣，拚命地想把孩子遞出來。旁邊不知道是路人還是酒吧工作人員，趕緊把孩子接住了。

南韓首爾梨泰院發生人踩人意外？ 南韓首爾梨泰院10月29日一個萬聖節派對在南韓時間10時30分發生「人踩人」意外，韓聯社稱50人心臟驟停。由於現場傷者眾多，多人疑似心肺停頓，142輛消防車到場搶救傷者。

事發地點的什麼地方？ 事故發生在梨泰院路漢密爾頓酒店旁邊一條小巷，當地一帶是有眾多酒吧、餐廳及商店的新興年輕人據點。 位於龍山區的梨泰院是當地新興的周末好去處，這裏的異國風情使其與其他地區不同，有酒吧街、特色餐廳、夜店、娛樂商店，眾多外國人聚集，也是多元文化的娛樂悠閒勝地。在首爾，弘大也是另一個主要萬聖節慶祝點，但梨泰院更具代表性， 人亦較多。

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文章授權轉載自《香港01》