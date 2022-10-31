梨泰院CPR沒救到人？消防員曝真實數字「5％」：搶救生命最後手段

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模推擠意外，目前傷亡人數皆已破百人。然而，一名網友在網路上發文，困惑詢問大家「CPR（心肺復甦術）都沒救到人嗎？難道他們是做辛酸的？」一名消防員就回文分享自身經驗，表示每年送到醫院的OHCA（到院前心肺功能停止）患者中，成功恢復心跳出院的大約只有5％上下。

一名網友在PTT上以「梨泰院那CPR都沒救到人嗎」為題發文，原PO表示看了一些關於梨泰院推擠事件的新聞，發現現場警消人員都很努力救援，不過似乎沒有人因為CPR而成功救回來。對此，原PO困惑寫道「難道他們這樣是做辛酸的嗎？雖然那些拍電影的大部分都有救成功，現實自然不會是如此，但是應該不至於掛零吧？」

對此，一名自稱是現職消防員的網友就回文分享自身經驗，他透露自己服務的分隊每年都會處理到100件以上送到醫院急救的OHCA患者，假設扣除其他上百件家屬現場直接放棄急救或嚴重創傷的病患，「能夠成功恢復呼吸心跳出院的大約5%上下」。

他坦言「CPR是搶救生命的最後手段」，絕大部分造成OHCA的原因，在現場是無法處理的，而且黃金救援時間往往不到4分鐘，但市區消防隊平均到達時間是6分鐘，因此很多患者在消防隊還沒到達之前就已經離世了。然而，通常生還者成功救回的原因，則是民眾及時發現不對勁，在第一時間實行CPR或去顫。

他提到有些人以為到院後就能很快診斷出OHCA原因，但其實當下維持呼吸心跳是最重要的，99%OHCA患者到院後，醫院也是用機器進行CPR再加上藥物輔助，後續檢查都是等呼吸心跳穩定後才會做。

在貼文的最後，他提出數據補充，在CPR介入前，存活率每分鐘下降7％至10％；CPR介入後，存活率為每分鐘下降4％至6％，但存活率的起跳值絕對不是以100%計算。他表示「最完美的CPR只能提供心臟約33%的效能，腦細胞在心跳停止4到6分鐘後會開始腦死，超過10分鐘幾乎可以宣告腦死」。