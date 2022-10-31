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梨泰院一女大吼「往下走」遭批自私 目擊者還原真相：多虧她

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓梨泰院29日晚上發生推擠意外，造成至少154死亡。現場畫面顯示，當時有女子不斷大喊「往下走」，遭眾人指責自私，事後目擊者出面澄清事件始末，稱該女子其實救了大家一命。圖擷自TikTok
南韓梨泰院29日晚上發生推擠意外，造成至少154死亡。現場畫面顯示，當時有女子不斷大喊「往下走」，遭眾人指責自私，事後目擊者出面澄清事件始末，稱該女子其實救了大家一命。圖擷自TikTok

南韓首爾梨泰院29日晚間10時左右發生推擠事故，至少造成154人死亡，事後現場畫面相繼曝光，其中一則影片拍下一名女性大喊叫前面的人「往下走」，遭許多網友痛批自私。豈料昨（30）日事件出現大反轉，有現場民眾上傳感謝影片，稱當時這名女子其實是在疏導人群，且發生時間是在事故前3小時，多虧有她即時指揮，自己才能平安回家。

據韓國朝鮮日報報導，在推擠事故發生前幾個鐘頭，梨泰院早已擠得水洩不通，行人在狹窄的巷弄內形成雙向人流，往下走和往上走民眾均進退不得，此時一名女性即時站出來指揮，「請傳下去告訴前面的人，後方通道已經被堵住，沒辦法再往上走」、「要上來的人請先等一下，讓下去的人先往前走」，周遭民眾聞言也隨之不斷高呼「往下走」，人流才得以動彈。

一位現場民眾昨30日將現場畫面分享到TikTok上，由衷感謝當時站出來的女性，「多虧一位女性，我才能夠回家，謝謝妳。」這段影片約為29日晚上7至8時左右拍攝，可見當時小巷就擠滿了人潮，而事故發生則在晚上10時15分左右。

該報導還指出，最初影片中「往下走」的口號於網上流傳後，一度被誤解成是站在樓梯上或在建築物裡的民眾只顧自己逃脫，要求人群不准上來，直到這則影片的拍攝時間、現場網友的說法陸續曝光後，誤會才得以化解。

不少到過現場的網友也證實，「這發生在我7點30分左右經過事故現場的時候」、「我清楚地記得那個女人的大嗓門」、「這個情況發生在事件發生前的7:30到8:00之間，我也被困在我中間大約20分鐘才勉強出來」。

梨泰院 梨泰院踩踏事故 南韓

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