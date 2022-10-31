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梨泰院嚴重傷亡造成內心創傷 倖存者丟失包包手機不要了「再也不回去」
南韓首爾梨泰院爆發嚴重踩踏事故，由於現場人潮擁擠的關係，使得警消到場後也難以救援。結果造成上百人傷亡，還有不少參與者下落不明。有民眾因而產生心理恐慌，表示以後再也不敢到事發現場附近。
根據韓國媒體「朝鮮日報日文版」報導，這起事件發生在29日晚間的萬聖節派對，然而即使到了30日凌晨，現場依舊十分混亂。當時黎泰院週邊仍有不少倒地不起的參與者，其中包括遭遇意外，失去心肺呼吸的人。
有的民眾聞訊後，到場搜尋自己的親屬好友，甚至能聽到有人哭喊「我一定要找到我的孩子」。還有人因為心情上遭到嚴重打擊，結果哭到暈倒。韓國社群網站上，盡是現場相關慘況的照片、影音。
一位住在京畿道河南市的23歲民眾表示，發生事故的地點，是一條以匯聚世界各國餐廳而聞名的小巷。當時他在小巷路口處碰被洶湧人朝推擠，自己也因此跌倒，一度感受到了死亡的恐懼。如今脫困後，卻也對這裡產生了內心陰影，表示雖然裝有皮夾和手機的包包在這場意外中遺失，但因為太恐懼了，決定從此再也不到梨泰院事發現場附近，更放棄找尋失物。
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