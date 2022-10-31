梨泰院意外死亡數女性近乎男性2倍 胸腔醫揭與「呼吸方式不同」有關

29日晚間南韓萬名年輕人聚集於梨泰院慶祝萬聖節活動，卻不慎爆發推擠意外，造成至少154人死亡、133人受傷，大批警消緊急投入救災，引起國際關注。

推擠意外為何引發如此重大傷亡？胸腔科醫師蘇一峰分析，「主要是大量人擠在一起，被擠得的人因為擁擠壓迫而無法正常呼吸」，即使短時間內不會有問題，但只要時間一久變成缺氧就會昏迷倒下，且用力被壓擠的情況下也可以造成身體血流不順，循環障礙加速昏迷。

除此之外，這場意外的154名死者包含98名女性及56名男性，女性死者幾乎是男性的2倍。蘇一峰也解釋可能與呼吸運動方式的差異有關，由於肺部無法主動去膨脹呼吸，所以仰賴空間變大、被動去呼吸；平常要吸氣時，肋骨相關肌肉會收縮讓肋骨往前、往上提高，即是胸式呼吸，另一種腹式呼吸則是橫隔膜往下壓、腹部頂出來的呼吸方式。

蘇一峰提到，過去研究指出女性仰賴胸式呼吸比較多，練武者與運動員則努力鍛鍊腹式呼吸，「在被壓迫的時候，胸式呼吸幾乎無法運行，只能依靠腹式呼吸，但當壓迫嚴重時就連腹式呼吸也無法進行」，因此主要以胸式呼吸為主的女性傷亡情形較男性嚴重。