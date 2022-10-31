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梨泰院推擠意外 她想起在韓演唱會搖滾區「恐怖經歷」：這輩子不會想再去

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享幾年前她去韓國演唱會搖滾區的經歷，當時感覺自己快喘不過氣，才真正體驗到什麼叫做「動彈不得」。圖／ingimage
網友分享幾年前她去韓國演唱會搖滾區的經歷，當時感覺自己快喘不過氣，才真正體驗到什麼叫做「動彈不得」。圖／ingimage

南韓首爾梨泰院29日萬聖節活動爆發推擠意外，造成多人傷亡。一名網友就分享幾年前她在韓國生活時去看演場會，第一次去韓國演唱會搖滾區的經歷，當時感覺自己快喘不過氣，才真正體驗到什麼叫做「動彈不得」。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，她收到「梨泰院萬聖節意外，目前死傷150人以上」的通知後，相當震驚，想到幾年前在韓國生活去唸書順便當追星族，當時她相當開心，可以去很多以前在台灣只能羨慕別人的地方踩點，到韓國的第一個月除了有點想念台灣的食物外都還不錯，直到她去了一場演唱會。

原po第一次去韓國演唱會的魚池（搖滾區），擠到感覺自己「快喘不過氣」，在台灣時她去過好幾次小巨蛋，感受到什麼叫做「寬敞」，演唱會人擠人就算了，連呼吸都呼吸不太到的感覺，她當下也不確定這種事是否很常發生，連工作人員都有準備水，用直接倒的給魚池的人喝，令她不禁疑惑，「所以真的很多人看演唱會看到窒息還是昏倒嗎？」。

原po表示，當下後面的人推擠，感覺好像直接壓在她身上，當時就一直用力推回去，也一直說不要推，但站了幾個小時後，已經沒有力氣反抗，連想走到空曠的地方都沒辦法，這時她才發現什麼叫「動彈不得」，演唱會結束要散場時，搖滾區要等座位區清空後才能散場，於是原po在魚池裡多站了30分鐘，「真的覺得快昏倒了…散場後跟朋友還在外場坐了一陣子才緩和…」。

原po看到梨泰院相關新聞後相當難過，也表示發這篇文只是單純分享當時在地生活片段，她認為韓國仍有很多好地方，但應該這輩子不會想再去韓國演唱會的魚池了，「我還是乖乖待小巨蛋就好了」。

網友紛紛表示，「還好我不喜歡人多的地方」、「我演唱會只參加坐席，站席太可怕了」、「演唱會蠻常發生有人被擠到缺氧抬出去的情況…我自己去過一次搖滾區，雖然一邊跳一邊叫氣氛真的很嗨，我一隻手拿手燈一隻手拿扇子狂搧風，真的很容易喘不過氣很悶，看演唱會就算再怎麼輕便也一定要帶小罐的水跟風扇或扇子」、「我只有150公分，所以看演唱會我都只買座位區，超怕去魚池會被擠扁」、「演唱會只買坐席，之前看到搖滾區閘門一開大家用衝的，真的跟野獸一樣，在那邊擠來擠去，也有缺氧昏倒的…」。

梨泰院 梨泰院踩踏事故 南韓

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