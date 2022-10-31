梨泰院推擠事件 醫反思台灣這項活動「很需要人流管控演習」

南韓首爾29日晚間傳出重大推擠意外，目前已多達154人在梨泰院的萬聖節活動中喪生，不少專家指出致命原因，乃因太過擁擠導致「窒息」。一名台灣的急診醫師對此奉勸，前往人多的地方本就有風險，若真要前往應穿著對的鞋子、具備基本的CPR能力，並建議台灣政府往後應大力加強人流管控演習，大甲媽出巡就是適合的活動。

一名急診醫師在其臉書粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」分享梨泰院事件帶來的啟示，他列出4點可預防事故發生的要素：

1.人太多的地方不要去

醫師以日本的「明石步道橋踩踏傷亡事件」為例，當時兵庫縣警方檢討，類似的大規模群眾聚集事件都是可以預期的，應該在事前就要認知可能的危險性，加派管制人員對人流的控制，並讓人群隨時處在「緩慢移動」的狀態。

此外，從心理學的角度來看，在龐大人群聚集的時候，每一個個體的責任感會降得很低，且情緒會亢奮，特別容易出現不理性的動作或暴力的行為，導致踩踏或推擠的發生機率大幅增加。如此次梨泰院事件，就有目擊者指稱是有人故意在後方推擠，造成骨牌效應。

2.穿對鞋子很重要

梨泰院事件的多數罹難者為20多歲女性，很多人可能是為了cosplay而穿了高跟鞋，因此容易在推擠間跌倒。醫師勸告，「如果你溯溪會穿溯溪鞋，登山會穿登山鞋，那在參加這類有著『人多』這一大危險因子的大型活動時，就要有每一步都要踩得非常踏實的準備」。

3.會一點CPR還是好的

醫師指出，從流出的現場影片中可以發現，不少人實施CPR時壓得太快、太急，卻不夠深，「有些只是把手壓在被害者胸膛，然後手肘規律地彎曲像在做伏地挺身，然後大多只壓胸，對明顯是窒息的傷患沒有給予人工呼吸。」

不過他也對韓國的急救教育表示肯定，「我們在宣導全民做CPR，本來就應該多鼓勵、任何人在現場都去施作，而不是要成為一位動作標準的專家才能做。」而在梨泰院事件中，有許多非專業民眾願意為陌生人CPR，讓他不禁反思若發生在台灣，會有多少人願意出手相救，「還記得上一次林志穎事件嗎？連把人拉出車都可以一堆爭議了」。

4.事前演習

醫師提醒，雖然台灣還沒有發生過如此重大的踩踏傷亡事件，但很可能只是還沒碰到而已，因此他建議台灣應提前預防，「或許每次大甲媽出巡，在彰化那個地下道，就是一個很好的人流管控演習。」他感慨，如果不去改變，就只能永遠限制民眾「人太多的地方不要去」。