梨泰院消防隊長救災簡報「手狂抖」⋯網心疼以為受創傷 醫曝真正原因

29日晚間南韓梨泰院發生推擠意外至少154人喪生、133人受傷，事發當晚大批警消進駐搶救，其中有南韓網友發現，梨泰院龍山區消防隊長崔成範在說明救災簡報時，緊握麥克風的手「不斷顫抖」，讓網友看了忍不住鼻酸。

30日凌晨2點多，消防隊長崔成範在事發現場為媒體進行救災簡報，他的語氣平靜，詳盡地說明傷亡情形及救災量能。不過，南韓網友從影片中發現，崔成範雖然語氣平靜，但握著麥克風的手卻不停狂抖，以為他是對眼前的恐怖意外感到害怕，不少人就直呼「擔心政府會把責任推給消防隊長」。

對於許多人認為消防隊長「手抖止不住」是因為感到害怕，胸腔科醫師蘇一峰提出解釋，他表示更可能的原因是消防人員一直出力拉人、救人，「肌肉過勞、救到最後的手真的會抖，很多醫護在CPR時都有這樣的經驗」。