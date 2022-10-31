快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

直播錄下梨泰院慘況！53秒影片數次瞪大雙眼 他抬頭大口吸氣

聯合新聞網／ 綜合報導
男子數次抬頭大口吸氣。圖擷自推特
男子數次抬頭大口吸氣。圖擷自推特

南韓首爾梨泰院29日晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參加，導致不幸發生大規模推擠意外。然而，當天一名旅居首爾的法籍直播主也在現場，從曝光的影片中可以看見，現場民眾擠到面目猙獰，直播主甚至被擠到呼吸困難，數次努力伸長脖子，抬高頭部大口吸氣。

法籍直播主Pape San目前旅居首爾，29日晚間發生推擠意外的當下，他正巧也在梨泰院進行直播。從影片中的畫面可以看見，現場民眾完全擠在一起，連一點移動的空間都沒有，背景音全是此起彼落的尖叫聲。仔細一看，鏡頭下的Pape San看起來快要窒息，數次雙眼瞪大呈現驚恐表情，同時伸長脖子大口吸氣。

除此之外，Pape San完全無法控制自己的移動位置，只能任由人群推擠，強制被人流帶著走。畫面中有些民眾甚至被推擠到轉向，視線完全背對前方的路，有些身材較為嬌小的女子，還有可能不小心被撞倒，當下情況實在非常可怕。

影片曝光後也掀起討論，不少網友嚇壞直呼，「很難想像一條街道擠10萬人」、「我認為他們完全不能移動，就連脫掉口罩都沒辦法」、「我能感受到現場幾乎無法呼吸的痛苦」、「他們眼中的恐懼令人心碎」、「這就是為什麼我討厭太過擁擠的地方」。

梨泰院 直播主 萬聖節

延伸閱讀

【圖解】韓國梨泰院慘案：鬧區窄巷與失控人龍

自拍錄下梨泰院慘況！32秒影片全是恐怖尖叫 嬌小女擠到沒氣

梨泰院女孩卡死人牆！「整臉死白」10秒影片曝 警猛拉救不出

梨泰院人疊人卡死人牆 網看現場影片質疑：為何都從底下救？

相關新聞

還原梨泰院萬聖節慘劇！警察救援遭誤認角色扮演 他目睹女子睜眼離世一幕

南韓首爾梨泰院周六晚上（29日）發生人踩人悲劇，造成逾150人死亡。《香港01》於首爾直擊現時情況，事發的小巷仍未解封，依然一片凌亂，有大批啤酒罐。今日（30日）有不少市民到場悼念，包括事發時身處現場的小白...

梨泰院變成150多人的死劫 南韓高中生：我對人性失去信心

梨泰院踩踏事件造成150多人死亡，是南韓和平時期最嚴重災難之一，重創南韓形象：即使科技業發達、輸出大量流行文化，卻不時會發生人為災難。

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

南韓SBS、YTN與韓國日報等媒體晚間以快訊報導，梨泰院踩踏慘案死亡人數31日再增加1名死者，死亡人數來到155人。此外...

首爾靈堂現白色花海 悼梨泰院罹難者

首爾當局31日於首爾廣場設置聯合靈堂，為梨泰院29日大規模推擠意外哀悼。民眾排隊獻上花束悼念罹難者，靈堂現白色花海。

間接釀人踩人意外？他揭南韓人走路1習慣「完全不懂尊重」 網友超認同

南韓首爾龍山區梨泰院10月29日的萬聖節街頭派對發生人踩人踩踏事件，意外造成至少154人死亡、133人受傷，當中不少死者為年輕女性。在意外後有香港網友直指南韓人有一大惡習，是導致意外造成的主因，有網友...

經濟學家：梨泰院慘劇後 南韓經濟恐更冷

在梨泰院踩踏事件造成154人喪命的慘劇後，南韓當局已開始進行調查，但演唱會及秋季賞楓等活動幾乎全面取消，悲痛情緒籠罩的社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。