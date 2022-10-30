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梨泰院推擠意外 陸留學生：有「瘋子」故意推人 人群裡曾有打鬥

香港01／ 撰文：朱加樟
南韓梨泰院29日晚上發生人踩人意外。法新社
南韓梨泰院29日晚上發生人踩人意外。法新社

南韓萬聖節前夕發生人踩人慘劇。昨日（29日）晚上，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，截至30日中午1時，事故已造成151人死亡、82人受傷，其中4名中國公民遇難。

有昨晚身處梨泰院的中國留學生向陸媒表示，昨晚有「瘋子」故意撞人，「我當天走在路上也被人猛地往前一推」。

在韓留學生胡同學（化名）接受陸媒《瀟湘晨報》採訪時描述，29日晚上，她前往梨泰院尋找自己的中國朋友。8點半左右，她下地鐵後察覺到當晚人相比以往要多。她提供的一張地鐵出口站照片顯示，一個大約2米多寬的出口擠滿了人。

胡同學稱，她的朋友8點半經過梨泰院那條發生人踩人事件的小道時，「到後面已經不是自己用腿走路了，是被後面的人擠下來」。胡同學說，昨晚也有很多交警在馬路上指揮，但後面人越來越多，她和朋友多次被人群衝散。

由於人太多，在梨泰院玩了兩個多小時後，胡同學和朋友選擇離開。她形容，「我們幾個留學生戴著口罩，擠在人群裡的時候，我當時就和朋友說我感覺自己快缺氧了」。

胡同學還指，當晚梨泰院有人故意在撞人，胡同學把那些人稱為「瘋子」。她形容：「本來就很擠了，還有『瘋子』故意擠人，我當天走在路上也被人猛地往前一推，幸好站穩了。」

胡同學慶幸自己早點離開，「身邊的朋友沒有受傷的，好像大家都和我一樣因為人太多提前走了，沒走的人也趁亂逃到店裡去了，躲過一劫」。她又認為，這事故可能是有人故意導致的，「因為有人在人群裡推人，還有人在裡面打架」。

「人多到可以雙腳懸空的地步」

另外，有在韓中國留學生周同學向陸媒《南方都市報》表示，當晚她7點左右去梨泰院遊玩，因現場人太多，8點左右乘地鐵回家，避過了此次事故。她形容昨晚「人流量特別大，多到窒息，已到可以雙腳懸空的地步。我離開時已經在社交平台發帖，呼籲大家不要過去」。

延伸閱讀：

梨泰院人踩人｜倖存者：如被幾百斤石頭壓住　只能目擊旁人斷氣

韓國梨泰院人踩人｜台灣專家目擊：200米路走20分鐘　擠過極限

文章授權轉載自《香港01》

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