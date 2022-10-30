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被擠到雙腳騰空、大腿瘀青 梨泰院倖存女子驚恐：2女在我面前斷氣

聯合新聞網／ 綜合報導
梨泰院發生大規模踩踏意外。 法新社
梨泰院發生大規模踩踏意外。 法新社

南韓首爾梨泰院在29日舉辦萬聖節派對活動，沒想到竟然發生死傷慘重的推擠踩踏事故，造成至少151人死亡，當中外籍人士就有19人，目前已知有3名中國人身亡。一名倖存下來的大陸女子發文還原自己所看到的狀況，透露有兩名女生就在她面前斷了氣，目睹慘劇讓她感到非常驚恐害怕。

大陸微博《芒果媽媽》分享了這名女子在倖存下來後的貼文，她在貼文裡表示當時感覺到好像幾百斤的石頭壓著自己，後面不斷地往前擠，導致前面倒下的人都救不活。女子說自己身高比較高，所以還能伸長脖子呼吸，但在她右邊個子比較矮的女生因為呼吸不到空氣，就這樣窒息身亡，「我只能眼睜睜的看著，脖子都動不了」。

女子還說右後方有一名外國男子被擠到吐在她身上，前面還有一名女生一直哭，最後哭到斷氣，目睹驚悚的畫面也讓她產生極大的恐懼感。雖然女子存活下來，但一想到當時被壓著、擠著，雙腳甚至還騰空，手指也被擠得動彈不得，呼吸不了的那種死亡感覺，讓她永生難忘。

女子說很後悔為何要去湊熱鬧，目睹當時身邊的人在自己眼前死亡，揮之不去的畫面讓她感嘆「原來死亡是一件這麼簡單的事，當時只想活著，靠著這個意志，堅持了下來。真的再晚幾分鐘，我也就可能沒有了」。

她事後表示自己經過檢查後身體沒什麼問題，也安全回到家了，但一回想這起慘狀，還心有餘悸地說「現在胸腔還有擠壓感，不敢大（口）的呼吸」。女子還PO出大腿被擠壓所造成的大片瘀青，嘆說「我很慶幸我還活著，可我旁邊的女生們，再也感覺不到疼痛了」。

圖擷自《芒果媽媽》微博
圖擷自《芒果媽媽》微博
圖擷自《芒果媽媽》微博
圖擷自《芒果媽媽》微博
一名在梨泰院事故倖存下來的大陸女子，在微博PO出自己大腿淤青的照片。 圖擷自《芒果媽媽》微博
一名在梨泰院事故倖存下來的大陸女子，在微博PO出自己大腿淤青的照片。 圖擷自《芒果媽媽》微博

梨泰院 萬聖節 南韓 微博

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