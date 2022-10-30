梨泰院消防隊長凌晨傷亡簡報 拿著麥克風的手抖不停

이태원 사고 브리핑 중 용산소방서장님의 침착한 목소리와 상반되는 마이크를 잡은 손



현장에 있었던 모든 사람들의 트라우마가 걱정된다. 오늘 현장에 투입 된 모든 인력들의 사고 후 트라우마 관리는 나라에서 꼭 책임지고 지원해줬으면 pic.twitter.com/R2CjSk79xo — 비치 (@savehanwomen) 2022年10月29日

梨泰院萬聖節傳出嚴重踩踏事故，目前已釀151人死149人受傷。有南韓網友發現，梨泰院龍山區消防隊長崔成範在30日凌晨兩點多的傷亡簡報中，聲音雖是冷靜地陳述救災情形，但握著麥克風的手卻與平靜的聲音互相矛盾，令網友相當難過。

在畫面中，只見消防隊隊長崔成範在事發後救援到一階段後，於30日凌晨兩點多時，在事故現場為媒體進行救災簡報，崔成範說：「我擔心在場的每個人都會受到創傷。我希望國家在今天所有投入現場的人員，發生事故後需承擔責任，並支持創傷管理」。

在平靜的語氣中，握著麥克風的手卻不停狂抖。引發南韓網友轉載此影片，認為看著國家發生災難，然後消防隊長抖動的手，「真的讓我很痛苦」，也有南韓網友憂心：「擔心政府會把責任推給消防隊長」。