韓國梨泰院爆人踩人 1993年蘭桂坊同樣慘劇釀21死63傷
韓國梨泰院昨日（29日）萬聖節派對樂極生悲，釀成人踩人慘劇，至少146人死，150人傷（目前最新至少151死、82人傷）。香港中環蘭桂坊1993年元旦凌晨亦曾發生類似事件，造成21人死63人傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。
當年慘劇發生前的1992年12月31日除夕夜，大批市民及遊客前往蘭桂坊慶祝，更有團體在現場架設舞台和巨型氣球，舉辦新年倒數流行音樂會，吸引約2萬人聚集。
元旦倒數結束後，人群開始沿德己立街往下離開，意外隨之發生。當時大批人不斷湧入德己立街，並有人跌倒，造成骨牌效應，觸發「人踩人」事故，估計有150至200人被困。大批救護人員事後趕赴現場救援，惜聚集人數眾多，阻礙了救援進度。
事件最終造成21死63傷。事後調查發現，慘劇發生前有人現場噴綵帶、飲料和投擲雜物，導致人群走避，引發混亂。警方亦被指低估了控制人群秩序的難度，令現場變得更危險。
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文章授權轉載自《香港01》
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