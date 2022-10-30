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怎自救？韓國梨泰院爆人踩人慘劇 醫警告2件事勿做

香港01／ 撰文／布萊恩
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社

韓國梨泰院於10月29日晚舉行萬聖節派對發生嚴重「人踩人」事故，據報已釀成最少120人死亡（目前最新至少151死、82人傷），逾百名傷者送院，慘劇震撼全球！人踩人奪命事故非首次發生，香港於1993年發生的蘭桂芳慘劇亦導致21死63傷，香港醫護學會執委潘偉剛曾就人踩人事故發表文章，警告如遇上同類事件，有2件事千萬不能做，又列出自救方法，增加生機。

人踩人為何會死？

香港醫護學會執委潘偉剛在文章指出，踩踏會引起擠壓症候群（Crush Syndrome），人群互相過度擠壓導致肌肉壞死，並釋放出肌紅蛋白等；即使傷者被救出，依然可能因急性腎功能衰竭（Acute Renal Failure）死亡，而大多死者因擠壓性窒息（Asphyxia）引致死亡，即胸腔被擠壓得沒有擴張空間，最後窒息至死，或者是胸膛肋骨骨骼被壓斷而直接外傷導致死亡。

人踩人自救方法

如果遇上人踩人情況，該如何自救？潘偉剛提醒，若陷入人潮或已經被人流裹挾無法自控，「切記不要停下來，也不要硬擠」，一定要先站穩，盡最大可能保持站立姿勢，身體不要傾斜或失去重心，並注意腳下情况避免被絆倒，也不要彎腰執拾物品，更不要俯臥和仰臥。

他續說，可用雙手握拳架在胸前，「像拳擊手的防守姿勢」，盡量保持站立時胸腔也不要被擠扁，這樣可以保留一定空間，確保呼吸暢順，同時應「盡快抓住如扶手等堅固東西或靠到牆邊」，待人群過去後再離開現場；若未能成功，則應順着人潮同步前進，一邊向前進方向側身移動，直至移出人群。

偉剛又表示，萬一跌倒在地，要側身蜷曲、雙膝並攏貼於胸前，十指交叉雙手扣頸，雙臂護頭，切忌仰躺或俯卧在地上，但直言這方法前提是沒有人踏在身體上，「如果在極端的踩踏事故中，你仍然可能會受傷，原因是可能上面已有許多層的人群壓着你了」。

潘偉剛另補充，人踩人事件很多時可以避免，強調「一旦遇人多擠迫的時候，切勿推撞、起哄、製造緊張或恐慌的氣氛，亦不要慌亂、奔跑，避免摔倒，更切勿逆潮迎上」。

延伸閱讀：

韓國梨泰院人踩人｜1993年元旦蘭桂坊曾爆同類慘劇　釀21死63傷

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文章授權轉載自《香港01》

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