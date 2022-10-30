梨泰院爆踩踏死傷 英媒誤指香港發生慘劇惹怒網友：當93年蘭桂坊？

韓國梨泰院於10月29日晚舉行萬聖節派對發生嚴重「人踩人」事故，據報已釀成最少120人死亡，逾百名傷者送院（目前最新至少151死、82人傷），慘劇震撼全球，不少國際媒體亦在網上發出「突發消息」，其中英國《獨立報》（The Independent）在twitter帳戶發布消息時，卻誤指香港發生萬聖節人踩人死亡事件，消息惹來香港網民瘋傳，不少人直斥該報不專業，有人亦留言提示「香港不是首爾」，又指編輯可能誤當是1993年的蘭桂坊慘劇，提醒要更正及道歉，但帖文發出逾3小時後仍未更正。

韓國梨泰院人踩人慘劇發生後，不少香港網民即時憶起蘭桂芳慘劇，事件導致21死63傷，有關片段再被翻出，不少人形容當年蘭桂坊的情況，與今次梨泰院人踩人有共通之處，因都是在狹窄的通道發生，現場是斜坡，在塞滿人期間發生意外，導致人潮難以疏通而出現人踩人，多人被壓在最底層而喪命。

英國《獨立報》（The Independent）在twitter帳戶發布消息時，卻誤指香港發生萬聖節人踩人死亡事件，消息惹來香港網民瘋傳，不少人直斥該報不專業。（Twitter截圖）

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文章授權轉載自《香港01》