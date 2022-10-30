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韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

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整理包／南韓踩踏事件刷新全球踩踏傷亡數 僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓梨泰院萬聖節萬人派對釀149死150傷慘劇，傷亡數僅次於金邊潑水節踩踏事件350人死，及宰牲節逾千人死亡，節日踩踏意外再度受到關注。美聯社
南韓梨泰院萬聖節萬人派對釀149死150傷慘劇，傷亡數僅次於金邊潑水節踩踏事件350人死，及宰牲節逾千人死亡，節日踩踏意外再度受到關注。美聯社

南韓梨泰院29日在萬聖節萬人派對發生嚴重踩踏事件，現場只見層層「人山」，從諸多現場直擊畫面中，只見警方不斷從疊了7、8個人之多的「人山」中拉出被壓在下方的參加民眾。現場相當混亂。

全球自1990年以來，各地傳出嚴重的踩踏事件中，以伊斯蘭教於聖地麥加舉辦「宰牲節」，共計1,426名朝聖者不幸喪生最為嚴重，爾後便是2010年11月，柬埔寨金邊踩踏事故，共350人被踩死，為全球踩踏傷亡人數次高；距離梨泰院時間最近者，則是本(10)月月初，印尼傳出足球賽中，因現場民眾暴動，造成踩踏，釀125死180傷。

全球近年踩踏事件表：

2022年10月2日：

印尼東爪哇省瑪琅市足球賽踩踏事件，造成125人死亡、180人受傷。

2021年4月30日：

以色列北部莫蘭山（Mount Meron）10萬人湧入參加猶太教節日「篝火節」，意外發生看台倒塌踩踏事件，造成至少44人死亡、逾百人受傷。

2013年1月1日：

科特迪瓦阿比讓市(Abidjan)舉行慶祝新年煙火表演時，發生嚴重踩踏事故，造成至少60人喪生，大多數死者是8至15歲的兒童，200多人受傷。

2013年1月1日：

象牙海岸科特迪瓦球場發生踩人慘劇，群眾參加完新年煙火表演準備離開，其後發生人踩人事件，造成61人死亡及200人受傷，大部分為婦女或小孩。

2010年11月22日：

柬埔寨金邊發生踩踏事故。位於柬埔寨首都金邊附近的鑽石島鑽石橋，人們慶祝完一年一度的送水節後，疑由於連接金邊市區和鑽石島的狹窄橋梁出現晃動引發群眾恐慌，導致至少350人死亡（其中126人為男性，221人為女性），另有至少395人受傷。當時的柬埔寨首相洪森隔日宣布25日為全國哀悼日。

2010年7月24日：

德國杜伊斯堡舉行活動，由於過度擁擠而發生踩踏事故，造成21人喪生，超過511人受傷。由於發生嚴重踩踏死傷事件，德國電子音樂節「愛的大遊行」已永久停止舉辦。

2005年8月31日：

巴格達宗教活動失控，發生踩踏事件。

2004年1月1日：

北京密雲元旦燈會發生踩踏，37人死亡，15人死亡。

2001年7月21日：

日本兵庫縣煙花表演發生踩踏，11人死亡，247人死亡。

1993年1月1日：

香港中環蘭桂坊「人踩人」事故，造成21人死63人傷，警方此後多在大型慶祝活動時實施人流管制。

1990年7月：

伊斯蘭教「宰牲節」於聖地麥加附近共計1426名朝聖者不幸喪生。該節日分別在1990年7月、1994年5月、1998年4月、2004年2月、2006年1月、2015年9月至今已發生過6次嚴重踩踏事件，大批穆斯林活生生被踩死或擠死，死亡人數最少119人，最多竟高達1426人。

南韓 梨泰院 萬聖節 梨泰院踩踏事故

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