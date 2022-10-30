整理包／南韓踩踏事件刷新全球踩踏傷亡數 僅次潑水節350人被踩死及宰牲節

南韓首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上舉辦萬聖節狂歡派對，因太多參與者湧入，發生大規模踩踏事件，目前死亡人數已增至151人，其中有97名女性、54名男性；死者中有19名外國人，分別來自伊朗、烏茲別克、中國和挪威，另有82人受傷，所幸初步確認無我國籍人士罹難。有民眾詢問「被人擠人推擠的當下要怎麼保護自身安全」，釣出自稱有「119相關的大傷經驗」網友解答。

2022-10-30 11:05