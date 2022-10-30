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梨泰院派對爆踩踏死傷慘案！急診醫揭主要死因 曝5大致命關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
梨泰院發生大規模踩踏意外。 法新社
梨泰院發生大規模踩踏意外。 法新社

南韓首爾梨泰院昨（29）日晚間的萬聖節派對活動，因為湧入太多人潮，導致發生大規模踩踏意外，目前死傷人數皆已破百人。對此，國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯在臉書發文，表示主要死因可能是「壓迫性窒息（Compression Asphyxia）」。

楊大緯今日在臉書上發文，提到可怕的南韓梨泰院萬聖節活動意外震驚全球，一早最新報導死亡已近150人，查了一下資料，去年底在美國也發生過類似事件，但遠不及這次嚴重。

楊大緯指出主要死因可能是「壓迫性窒息（Compression Asphyxia）」，因為人潮太多又太擠，加上互相擠壓彼此，導致發生以下五個致命關鍵：

一、巨大外在壓力限制肺部擴張

二、肺部無法擴張

三、氧氣吸不進來，開始缺氧

四、缺氧一段時間後心跳停止

五、超過5分鐘就可能腦死

楊大緯透露可以想像在那樣的情境下，限制住肺部擴張的巨大壓力，可能造成很多人同時進入壓迫性窒息，如果又無法及時逆轉缺氧狀態，就可能在短時間內造成大量傷亡。

楊大緯在貼文的最後寫道，「在全球各國都積極走向開放時，看到這樣的新聞令人難過，願死者安息，也呼籲各位朋友未來在參與人潮擁擠的活動時要多加小心」。

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