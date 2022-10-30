十萬人湧入梨泰院釀踩踏傷亡 網友事發前「神預言」：情況很危險
南韓睽違3年迎來大解封，昨晚(29日)在梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。不過其實早在意外發生前，就有在現場的網友拍下人滿為患的畫面並提醒「真的很危險」。
一名網友在台灣時間傍晚5點多左右於推特發文表示「梨泰院徹底復活了！」但他也拍下人山人海的擁擠情況，直呼非常危險：「這裡擠滿了人，讓你動彈不得。」他也呼籲要前往梨泰院參加活動的民眾千萬要小心，並提醒家長牽好孩子的手，別和他們走散了。
踩踏事故發生後，大批網友湧入該篇推文留言表示「你是大預言家」、「你還好嗎？」，原PO表示自己很平安，但也遺憾沒能阻止意外發生。綜合韓國媒體報導，死者多為20多歲年輕人，且以女性居多，且傷亡人數仍可能繼續往上攀升。
梨泰院完全復活！！リアル梨泰院クラスだ！！と現地の状況をお伝えしようと思いましたが、正直かなり危険な状態です！人で溢れかえっており身動きが取れません。かなり危険なので梨泰院ハロウィンに来られる場合は注意してきてください。お子さんがいる方は絶対に手を離さないでください！ pic.twitter.com/mRTTpncj9l— かん🇰🇷｜韓国で社長やってる人 (@90ria1820) 2022年10月29日
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