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十萬人湧入梨泰院釀踩踏傷亡 網友事發前「神預言」：情況很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社

南韓睽違3年迎來大解封，昨晚(29日)在梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。不過其實早在意外發生前，就有在現場的網友拍下人滿為患的畫面並提醒「真的很危險」。

一名網友在台灣時間傍晚5點多左右於推特發文表示「梨泰院徹底復活了！」但他也拍下人山人海的擁擠情況，直呼非常危險：「這裡擠滿了人，讓你動彈不得。」他也呼籲要前往梨泰院參加活動的民眾千萬要小心，並提醒家長牽好孩子的手，別和他們走散了。

昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 歐新社
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 歐新社

踩踏事故發生後，大批網友湧入該篇推文留言表示「你是大預言家」、「你還好嗎？」，原PO表示自己很平安，但也遺憾沒能阻止意外發生。綜合韓國媒體報導，死者多為20多歲年輕人，且以女性居多，且傷亡人數仍可能繼續往上攀升。

梨泰院 首爾 萬聖節 梨泰院踩踏事故

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