影／驚悚！梨泰院萬聖節派對踩踏意外消防警笛狂響 一旁狂歡群眾舞照跳

이태원 구급차 옆에서 섹스온더비치 떼창 pic.twitter.com/RpsAwZ49kx — 알 (@dkfwjdvkyrk) 2022年10月29日

南韓首爾龍山區梨泰院29日驚傳萬聖節嚴重踩踏意外，已知151人死150人傷。但有目擊者驚訝地發現，雖然在派對意外現場已有大量救護車及救難人員進駐，仍有人無視於已發生意外的悲劇，照樣擺動著身軀、狂歡跳舞，讓目擊者及看到影片的網友相當吃驚，直問：「是瘋了嗎？」

原PO以「在救護車旁的性感海灘」為題，PO出他目擊梨泰院的情形。不少網友在推特上轉發該則瘋狂影片，畫面中只見前方已擠滿救護車及大量救難人員，但影片中的另一旁參與萬聖節萬人派對的群眾，似乎未受影響，在震耳欲聾的「性感海灘」(Sex on the Beach)電音音樂下，群眾仍高舉著雙手、擺動身軀瘋狂跳舞。

眾多網友在轉發貼文時，紛紛寫下：「噁心」、「是病了嗎？」、「你們的同情心在哪？」，該則影片中，電音的聲音似乎早已掩蓋過救護車的聲音，讓人心寒。