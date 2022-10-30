一群人堆疊「人踩人、貼在牆上」畫面曝光 韓網紅揭梨泰院嚴重傷亡原因

南韓首爾著名鬧區梨泰院於29日晚間舉辦萬聖節派對，卻發生人踩人傷亡慘劇，目前已知至少151人死亡、82人受傷，包含2名外國人遇難，15名外國人受傷，死亡人數極可能再向上攀升，大部分遇難者是29歲以下的年輕人。在台灣出道的韓國藝人、YouTuber宋讚養揭露，梨泰院現場地形是下坡路段，大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成重大傷亡悲劇。

目前推特上已大量轉發現場影片，只見民眾因為過度擠壓而露出痛苦、驚恐的表情，絲毫沒有任何的移動空間。在一條狹窄下坡小巷中，民眾跌倒壓成一團、動彈不得，還有人被擠到貼在牆壁上。甚至有好心人想要拉起倒在地上的民眾，但根本拉不出來。

宋讚養在臉書粉專指出，大活動現場會人擠人是很正常的，29日晚間的萬聖節活動，本來就是外國人最多的狂歡夜派對。當地警方其實幾天前就有事先防備，只是沒想到會吸引10萬人參與。宋讚養表示，去過南韓的人就知道當地有很多斜坡，「在梨泰院也是」。他說，就是因為這些下坡路的關係，導致現場民眾集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇。也形容說「很像手扶梯事故」，若最前面的人先跌倒，後面的人又沒辦法後退，就會人疊人不斷堆積的概念，直言「在我短暫的人生中，這次梨泰院的事件應該是最讓我感到衝擊的事故了」、「在一個繁華的首爾大街上竟然有100多人被活活壓死，真的到現在還是沒辦法接受」。

梨泰院現場地形是下坡路段。 圖／翻攝自宋讚養臉書粉專