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韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

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一群人堆疊「人踩人、貼在牆上」畫面曝光 韓網紅揭梨泰院嚴重傷亡原因

聯合新聞網／ 綜合報導
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社
昨晚(29日)在南韓首爾梨泰院舉行的萬聖節活動吸引約十萬人參與，不過卻因人潮過多造成推擠、踩踏意外，目前已知至少151死、82傷。 新華社

南韓首爾著名鬧區梨泰院於29日晚間舉辦萬聖節派對，卻發生人踩人傷亡慘劇，目前已知至少151人死亡、82人受傷，包含2名外國人遇難，15名外國人受傷，死亡人數極可能再向上攀升，大部分遇難者是29歲以下的年輕人。在台灣出道的韓國藝人、YouTuber宋讚養揭露梨泰院現場地形是下坡路段，大家集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成重大傷亡悲劇

目前推特上已大量轉發現場影片，只見民眾因為過度擠壓而露出痛苦、驚恐的表情，絲毫沒有任何的移動空間。在一條狹窄下坡小巷中，民眾跌倒壓成一團、動彈不得，還有人被擠到貼在牆壁上。甚至有好心人想要拉起倒在地上的民眾，但根本拉不出來。

宋讚養在臉書粉專指出，大活動現場會人擠人是很正常的，29日晚間的萬聖節活動，本來就是外國人最多的狂歡夜派對。當地警方其實幾天前就有事先防備，只是沒想到會吸引10萬人參與。宋讚養表示，去過南韓的人就知道當地有很多斜坡，「在梨泰院也是」。他說，就是因為這些下坡路的關係，導致現場民眾集體跌倒，後面的人又不知情地往前推，於是釀成悲劇。也形容說「很像手扶梯事故」，若最前面的人先跌倒，後面的人又沒辦法後退，就會人疊人不斷堆積的概念，直言「在我短暫的人生中，這次梨泰院的事件應該是最讓我感到衝擊的事故了」、「在一個繁華的首爾大街上竟然有100多人被活活壓死，真的到現在還是沒辦法接受」。

梨泰院現場地形是下坡路段。 圖／翻攝自宋讚養臉書粉專
梨泰院現場地形是下坡路段。 圖／翻攝自宋讚養臉書粉專

梨泰院昨（29日）晚人潮。聯合報系記者丁威／攝影
梨泰院昨（29日）晚人潮。聯合報系記者丁威／攝影

南韓 首爾 梨泰院踩踏事故

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南韓首爾著名的夜生活鬧區梨泰院，29日晚上舉辦萬聖節狂歡派對，因太多參與者湧入，發生大規模踩踏事件，目前死亡人數已增至151人，其中有97名女性、54名男性；死者中有19名外國人，分別來自伊朗、烏茲別克、中國和挪威，另有82人受傷，所幸初步確認無我國籍人士罹難。有民眾詢問「被人擠人推擠的當下要怎麼保護自身安全」，釣出自稱有「119相關的大傷經驗」網友解答。

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南韓梨泰院29日在萬聖節萬人派對發生嚴重踩踏事件，現場只見層層「人山」，從諸多現場直擊畫面中，只見警方不斷從疊了7、8個人之多的「人山」中拉出被壓在下方的參加民眾。現場相當混亂。

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南韓首爾龍山區梨泰院29日驚傳萬聖節嚴重踩踏意外，已知149人死150人傷。但有目擊者驚訝地發現，雖然在派對意外現場已有大量救護車及救難人員進駐，仍有人無視於已發生意外的悲劇，照樣擺動著身軀、狂歡跳舞，讓目擊者及看到影片的網友相當吃驚，直問：「是瘋了嗎？」

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南韓首爾梨泰院昨（29）日晚間的萬聖節派對活動，因為湧入高達10萬人參加，導致不幸發生大規模踩踏意外，目前死傷人數皆已破百人。然而，南韓網紅宋讚養在臉書曝光了現場畫面，影片中一名女子被壓到臉色呈現死白，當時狀況實在非常驚人。

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