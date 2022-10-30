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韓國梨泰院踩踏事故傷亡破百 台灣在這一年實施「管制新招」防意外

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驚悚影片曝光！南韓梨泰院萬聖節踩踏意外釀151死 醫護揭致命主因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為梨泰院採踏慘案現場。 圖／美聯社
圖為梨泰院採踏慘案現場。 圖／美聯社

南韓首爾著名鬧區梨泰院於29日晚間舉辦萬聖節派對，未料發生大規模踩踏事件，目前已知至少151人死亡、82人受傷，確切的傷亡數字仍在統計中。這本來是南韓在疫情封鎖之後迎來的第一場萬聖節周末狂歡派對，卻演變成百人傷亡慘劇，如今事發當下影片也曝光。有台灣醫護人員以自身工作經驗分析，現場民眾不一定全部都是踩踏OHCA的，「而是有可能站著因為密度過大活活被擠死的」。

有民眾將現場慘況上傳到推特，只見一大群人被擠得水洩不通，完全動彈不得，受難者尖叫聲此起彼落，從他們面目猙獰的表情可以看出被擠到痛苦，畫面怵目驚心。

有醫護人員在PTT上發文指出，踩踏事件的OHCA機轉【機轉】指造成一個系統產生結果或作用的途徑或方式。是以壓力造成的窒息為主。因為教科書上有提到，「在每平方公尺九個人以上的場地，有更大的機率造成壓力窒息，意思就是你也不用去被踩了，光是人群擠壓的壓力就會像巨人的大手一樣把你擠到無法呼吸」。

原PO補充，在事發當下，通常前後排不一定知道發生什麼事情，「有可能後排以為前排在嗨，但前排已經在逃生了（卻）被擋下來，最後造成群體混亂、水泄不通」。此外，只要有一個人跌倒就會引起「骨牌效應」，讓後方更多的人相繼跌在地上，造成踩踏傷害或是因人體疊加所導致的爬不起來的窒息、骨折以及內出血等等，且「這種等級的救援難度非常高」。

同時，原PO坦承窒息一般預後【預後】是一個醫學名詞，指根據病人當前狀況來推估未來經過治療後可能的結果。並不會太好，因為人從窒息開始的五到十分鍾後，腦部就會開始造成不可逆的神經傷害。案發現場光是從救難資源出勤到場，還要配合警方到現場指揮動亂人群秩序，醫護人員真正接觸到患者的時間應該已經超過十分鐘了，「這種窒息通常也不太可能實施電擊復甦」。

原PO再以2015年的八仙樂園塵爆案為例，分析說八仙樂園至少地大，而且這起意外是發生在救災能量發達的北市和新北。原PO再舉例，「以（高雄）八一氣爆來說，現場雖然也是大傷，但是路人基本上都避開了，現場檢傷發牌相對簡單」、「普悠瑪事件雖然受困地點狹窄，但是列車都有車窗，車門可以破壞，不致於到營救困難的地步」。

原PO提醒，目前踩踏事件沒有什麼避難方法，不同於火災的房間生存、地震的掩體生存，踩踏事件就是擠壓事件，不管是站立平行造成的擠壓，抑或是跌倒造成的擠壓跟挫傷，都會造成壓力性窒息，所以說不一定全部罹難者都是踩踏OHCA的，而有可能是站著卻因為人與人之間的密度過大，最終活活被擠死的。

原PO建議，這種人多的場合盡量少去，如果去了要記得查清楚場地的逃生地點，活動進行時儘量靠近逃生處，日常生活中行有餘力學一下CPR，倘若有一天不幸遇上意外，在救援小組到來之前的十分鐘內，「能多壓一個人就會少一個植物人或是腦死的悲劇」。

截至首爾當地時間凌晨3點20分（台灣時間凌晨2點20），案發現場已排列出了大量死者遺體，大多數死者的身分尚無法確定。 圖／Twitter
截至首爾當地時間凌晨3點20分（台灣時間凌晨2點20），案發現場已排列出了大量死者遺體，大多數死者的身分尚無法確定。 圖／Twitter

圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社
圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社

圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社
圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社

圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社
圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社

圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社
圖為梨泰院採踏慘案現場。圖／路透社

南韓 首爾 梨泰院踩踏事故

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