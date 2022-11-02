「打破碗」之後？ 學者：故宮可藉此創損失文物公開制度

故宮隱匿三件瓷器損毀引起軒然大波，包括國民黨與時力黨團皆痛批，院方的「不公開」將讓文物落入遭盜賣的風險。不過，不管是故宮或其他國立博物館，台灣博物館界從未建立公開文物損毀與遺失的公告機制。故宮前副院長何傳馨認為，可恢復故宮過去的故宮指導委員會機制，院方固定向委員會報告文物盤點狀況。台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰則認為，故宮應該趁此機會率先建立損失文物的公告機制，但這不是為了究責典藏人員，而是為文物打造「愈公開愈安全」的保存環境，也藉此向大眾進行文資修復教育。

博物館文物損毀令人痛惜，但無法避免。英國曾在2017年發布調查，發現英國國家級博物館十年來損毀的文物高達近千件，多數為人為損毀。其中大英博物館通報263件，佔總數的0.03%。泰特美術館通報52件，但拒絕提供借展文物的損毀數據，表示若公布「怕外人從此不敢借展」。

史博館前館長黃光男表示，史博館曾因地震打破一新石器時代彩陶，當時僅呈報主管機關教育部、但全館員工皆知此事「引以為鑑」。他認為文物損毀最重要的是建立分層分級負責制度，是否向全民公告還在其次。他指出，陶瓷會隨時間劣化甚至裂開，因此必須有精密的包裝，當時史博館還設有專門檢查組檢查包裝，館員每三個月要上課，連義工也得了解典藏知識。

故宮每20年會進行一次文物大盤點並公告結果，故宮院長也會定期抽點文物但不會公告。故宮前副院長何傳馨表示，故宮可藉此事件全面檢討文物的保存方式和人員的專業訓練，至於文物損失公告則是「依法辦理」。他建議，故宮可恢復已廢除的故宮指導委員會機制，院方定期向委員會報告文物損失狀況，此一委員會包含院外專家，可達到某種程度的公開透明。

蕭文杰表示，故宮收藏70萬件文物，文物損毀狀況遠高於其他博物館。根據國史館所藏「嚴家淦總統文物」公文檔案，便可找到1980年、時任故宮院長的蔣復璁用公文陳報總統故宮「不幸發生三次」瓷器破損事件。有訪客參觀時打破、也有拍照、裝箱時打破。

此次故宮三件破損瓷器未指定為國寶、一般古物或重要古物，也未列冊，不具文資身分，因此無須依照文資法通報文資局。但蕭文杰認為，故宮收藏文物達70萬件，要等文資局一一列冊等到何年何月，但未列冊也不能否定其價值。他認為故宮應該有一套獨立的文資系統，盤點與損失結果除了呈報行政院長，也應定期公布於網站，或是紀錄於交給立院的業務報告。

「公開才能檢討問題所在，而不是掩蓋起來。」蕭文杰認為，遺失的文物可能在市場流通，公告才會讓買家知道是否買到贓物。而定期公開也可讓民眾了解「文物無法避免損壞」，修復後的文物甚至可以公開展覽，將損毀的遺憾昇華為文資修復教育。