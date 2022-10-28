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驚悚慘狀曝光！故宮3文物毀損 青花花卉盤最慘「碎成7片」
國民黨立委陳以信今爆料近故宮摔破珍藏文物，引發譁然。故宮院長吳密察除召開記者會澄清一切皆依照程序通報、調查，並未隱匿，也交代文物毀損始末。稍早毀損的三件文物照片也曝光了，其中，人為毀損的「清 乾隆 青花花卉盤」碎成好幾片，還有些細屑。
吳密察今在記者會上說明，這三件文物皆未展出過，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於去年2月3日、今年年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損。吳密察表示，當同仁打開包裹時，就發現文物已經破損，事後調閱監視器、展開調查，確認非人為疏失。
至於另一件「清 乾隆 青花花卉盤」，吳密察坦言，是今年年5月19日整理文物時，故宮人員在工作檯上作業過程，不慎讓文物從工作檯掉落到地面上，毀損文物破片皆有保留，他也問向同仁確認過，未來是可以修復的。
至於修復進度，吳密察說，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復當中，「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」則在等待修復人員處理，第三件的「清 乾隆 青花花卉盤」必須待懲處程序完結、責任釐清後，才會啟動檢視跟修復。
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