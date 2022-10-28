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驚悚慘狀曝光！故宮3文物毀損 青花花卉盤最慘「碎成7片」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「清 乾隆 青花花卉盤」破損情形。圖／故宮提供
「清 乾隆 青花花卉盤」破損情形。圖／故宮提供

國民黨立委陳以信今爆料近故宮摔破珍藏文物，引發譁然。故宮院長吳密察除召開記者會澄清一切皆依照程序通報、調查，並未隱匿，也交代文物毀損始末。稍早毀損的三件文物照片也曝光了，其中，人為毀損的「清 乾隆 青花花卉盤」碎成好幾片，還有些細屑。

吳密察今在記者會上說明，這三件文物皆未展出過，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於去年2月3日、今年年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損。吳密察表示，當同仁打開包裹時，就發現文物已經破損，事後調閱監視器、展開調查，確認非人為疏失。

至於另一件「清 乾隆 青花花卉盤」，吳密察坦言，是今年年5月19日整理文物時，故宮人員在工作檯上作業過程，不慎讓文物從工作檯掉落到地面上，毀損文物破片皆有保留，他也問向同仁確認過，未來是可以修復的。

至於修復進度，吳密察說，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復當中，「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」則在等待修復人員處理，第三件的「清 乾隆 青花花卉盤」必須待懲處程序完結、責任釐清後，才會啟動檢視跟修復。

「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。圖／故宮提供
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」破損情形。圖／故宮提供

「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供
「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供

「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供
「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供

「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。圖／故宮提供
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。圖／故宮提供

「清 乾隆 青花花卉盤」。圖／故宮提供
「清 乾隆 青花花卉盤」。圖／故宮提供

故宮 文物 吳密察

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