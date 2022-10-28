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獨／3件故宮文物毀損 知情人士分析文物毀損3大原因
國民黨立委陳以信今在立法院國是論壇中爆料，近來接獲檢舉指珍藏於故宮博物院的文物日前遭摔破，且故宮高層下令掩蓋此事，故宮隨後發表聲明澄清絕無隱匿。但據知情人士透露，吳密察去年為了施壓修復師秘密修復，甚至調任親信掌管保存、修復的保存處，他更直指，吳密察近年大力推動文物數位化、晉用舊部屬、遇缺不補等，都是造成文物毀損的原因。
故宮聲明稿表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；2022年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。
據知情人士表示，這三件故宮文物加起來價值絕對超過新台幣2億元。
知情人士更直指，去年8月吳密察將他在國史館的下屬、如原故宮綜合規劃處長何治民升調為登錄保存處簡任編纂，由一個沒有相關背景的舊下屬擔任此職，為的就是準備施壓修復師，將破損文物秘密修復。
知情人士進一步說，一開始故宮只坦承「嬌黃釉綠彩龍紋碗」毀損，但經立委調資料後，故宮才承認總共有三件文物毀損。他認為，之所以造成文物破損的原因，在於吳密察自2019年上任以來，所有故宮新聘人員都是吳過往的下屬或學生，用人凌駕專業之上，再加上南北院展量增加，故宮人員卻遇缺不補，人員加起來只剩下吳密察上任前的三分之二。
此外，該知情人士還說，由於吳密察大力推動文物數位化，導致65萬件的文物頻繁進出庫房、移來移去，這才增加了文物毀損率。
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