快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／3件故宮文物毀損 知情人士分析文物毀損3大原因

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「清 乾隆 青花花卉盤」。圖／故宮提供
「清 乾隆 青花花卉盤」。圖／故宮提供

國民黨立委陳以信今在立法院國是論壇中爆料，近來接獲檢舉指珍藏於故宮博物院的文物日前遭摔破，且故宮高層下令掩蓋此事，故宮隨後發表聲明澄清絕無隱匿。但據知情人士透露，吳密察去年為了施壓修復師秘密修復，甚至調任親信掌管保存、修復的保存處，他更直指，吳密察近年大力推動文物數位化、晉用舊部屬、遇缺不補等，都是造成文物毀損的原因。

故宮聲明稿表示，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別於2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；2022年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

據知情人士表示，這三件故宮文物加起來價值絕對超過新台幣2億元。

知情人士更直指，去年8月吳密察將他在國史館的下屬、如原故宮綜合規劃處長何治民升調為登錄保存處簡任編纂，由一個沒有相關背景的舊下屬擔任此職，為的就是準備施壓修復師，將破損文物秘密修復。

知情人士進一步說，一開始故宮只坦承「嬌黃釉綠彩龍紋碗」毀損，但經立委調資料後，故宮才承認總共有三件文物毀損。他認為，之所以造成文物破損的原因，在於吳密察自2019年上任以來，所有故宮新聘人員都是吳過往的下屬或學生，用人凌駕專業之上，再加上南北院展量增加，故宮人員卻遇缺不補，人員加起來只剩下吳密察上任前的三分之二。

此外，該知情人士還說，由於吳密察大力推動文物數位化，導致65萬件的文物頻繁進出庫房、移來移去，這才增加了文物毀損率。

「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供
「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」。圖／故宮提供
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。圖／故宮提供
「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」。圖／故宮提供

文物 故宮 吳密察

延伸閱讀

影／故宮打破三件文物 時力候選人要求向國人道歉

故宮文物遭打破下封口令？吳密察：絕無隱匿

傳高層下令掩蓋打破國寶 故宮：絕無隱匿

藍委：故宮文物遷台後有3次大清查 未聞有打破情事

相關新聞

故宮國寶2年破3個…高層下令封口？ 吳密察：絕無隱匿

國民黨立委陳以信昨在立法院國是論壇中表示，有故宮博物院文物被摔破，且不只一件，故宮高層卻下令掩蓋，引發社會譁然。故宮院長...

故宮文物毀損 退休員工：不敢置信

昨傳出故宮三件文物毀損，已退休的故宮人員表示，故宮的文物保存一直做得非常好，器物處訓練嚴謹，過去未曾發生類似事件，傳出文...

故宮文物毀損早埋禍因？ 吳密察被控用人凌駕專業

故宮驚傳有三件文物毀損，儘管故宮院長吳密察指出，僅一件是人為作業疏失，其餘兩件排除人為因素。但據知情人士透露，吳近年大力...

故宮頭一遭 2年3件瓷器碎 這3招能亡羊補牢？

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你瞭解故宮傳出2年有3件文物受損的狀況，未來又將如何改善收藏與管理方式。國民黨立委陳以信昨在立法院國是論壇爆料，故宮博物院有史以來首度有文物被摔破，且不只1件。故宮院長吳密察證實，共3件瓷器破損，其中1件是人為疏失所致，懲處程序進行中。

故宮2年3文物破損 藍要院長吳密察負責

國民黨立委陳以信昨天在立法院揭露故宮文物遭打破、高層下令隱匿事件，連綠營立委都揪出故宮官網標錯文物朝代等錯誤，在野黨要求...

外傳3文物市值25億 故宮寶物難投保…卡在天價保費

故宮瓷器文物被摔成碎片，引發各界譁然。故宮院長吳密察昨表示，破損文物因沒鑑價、投保金額天價，故宮文物未買保險，賠償責任還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。