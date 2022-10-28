快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

大林煉油廠火警 柯志恩促大林蒲遷村應有明確時程

中央社／ 高雄28日電
柯志恩今早在小港區的二苓市場拜票。記者徐白櫻／攝影
柯志恩今早在小港區的二苓市場拜票。記者徐白櫻／攝影

中油高雄大林煉油廠昨天晚上發生火警，市長陳其邁當場勒令停工祭最重罰。國民黨市長參選人柯志恩今天表示，大林蒲遷村已談15年，市長不能只是開罰、震怒，應要給明確時程。

中油高雄大林煉油廠昨天晚間發生火警，大量火煙竄天際。陳其邁深夜趕抵現場後表示，勞工、環保局將分別以最重罰開罰，共新台幣530萬元，並要求全面停工檢查。對此，柯志恩今天前往小港區中天寶殿參拜，並到二苓市場掃街拜票，接受媒體聯訪回應，大林蒲遷村已談15年，市長應該要給明確日期。

柯志恩表示，印象中大林煉油廠今年已經有4次因為環保問題挨罰，「但市長永遠都是震怒。選舉到了，他的怒會比過去更重。」不過對居民來說，最關切的還是安全問題。

柯志恩提到，鄰近的大林蒲遷村問題其實已經談了15年，包括經濟部長王美花也曾到場跟大家溝通，顯然還是沒有進展。市長不是只有開罰、震怒，應該要跟中油商討怎麼解決居民安全問題，拿出具體辦法。

她強調，居民安全問題比任何事情都還重要，重點是大家所關切的遷村問題，到底什麼時候會得到完善的解決辦法，市長應該要給明確日期或時程，讓大家放心。

中油大林廠昨晚大火。照片／高市消防局提供
中油大林廠昨晚大火。照片／高市消防局提供

中油 工安 2022大選 高雄市長 柯志恩

延伸閱讀

煉油廠大火居民恐慌 柯志恩嗆大林蒲遷村要有明確日期

侯友宜、韓國瑜助攻柯志恩 敲定這2天來高雄輔選

陳其邁爸爸戰火延燒 綠批人身攻擊藍嗆可受公評

大立百貨變「大立光」柯志恩澄清話講太快是口誤

相關新聞

新聞眼／大林蒲遷村拖15年 綠執政恐燒出破口

中油大林煉油廠前晚大火，第一時間高雄市長陳其邁率市府團隊趕抵，開罰中油、安撫怒火中燒的6位里長。危機處理看似面面俱到，但...

中油大林廠大火 居民圍廠抗爭

中油高雄大林煉油廠前夜驚天1爆，鄰近大林蒲居民驚恐難眠、怒火衝天，昨發動圍廠抗爭，將埋鍋造飯到遷村為止，才同意中油復工。...

柯志恩赴中油煉油廠 批高雄的「公安治安都破功」

中油大林煉油廠昨晚爆炸冒出火光，大林蒲居民徹夜難眠。國民黨高雄市長候選人柯志恩今天上午低調到大林廠關心後續處理情況。柯志...

影／中油董事長李順欽道歉 爆炸原因初判是管線破裂

中油大林煉油廠氣爆起火引發高雄居民不安，中油公司董事長李順欽今天到高雄召開記者會說明事故初步調查原因，初判是管線破裂氫氣...

工安意外凸顯大林蒲遷村案的重要 陳其邁：市府會加速

中油大林廠昨夜驚天爆，導致大林蒲居民怒火衝天，居民今起長期進駐到大林廠門口長期抗爭，揚言到完成遷村才會罷休，也質疑遷村腳...

再赴大林煉油廠 陳其邁：中油應道歉、負起責任

針對中油大林煉油廠爆炸事件，高雄市長陳其邁今早指示全面停工。中午率相關局處進行公安檢查。陳其邁表示，中油應向鄉親道歉，負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。