突破性別框架——國軍的女力驕傲

身任連長任務，康嘉馨有強烈的使命感，以帶領國軍團隊共同守護國家家園為己任。 圖／康嘉馨 提供

「在世界主要軍隊國家中，美國及俄羅斯女性佔比分別為 15%、10%，台灣的國軍女性佔比僅有 6.4％，但隨著越來越多女性投入在原本陽剛的國軍職場後，也象徵女性在未來軍事戰略地位上，將扮演舉足輕重的角色。」陸軍第六軍團指揮部裝甲第五四二旅聯合兵種第二營戰一連連長康嘉馨娓娓道來，身為連長，基本上扮演連隊領頭羊的角色，不僅需要帶領官兵戮力戰訓本務、推動任務，並肩負單位之成敗，舉凡官兵的食衣住行都要樣樣兼顧，讓官兵保持在最佳狀態，才能有效執行戰備演訓任務。

康嘉馨自認入伍迄今，很幸運地一路上遇到許多貴人，深信唯有把自己準備得更好，才能面對未來更嚴峻的挑戰。 圖／康嘉馨 提供

「我們是24小時待命制，對擔任戰鬥部隊連長的我來說，確實是很大的壓力，但壓力也是讓自己雙倍成長的驅動力。」認同女性細膩的心思，與責任感、親和力等特質，結合執行度上的嚴謹與細心，在工作上更具領導與溝通優勢，「其他人能做到的事，我也一定能做到，性別從來不是一個枷鎖，在這條路上保持戒慎恐懼的謹慎與持續成長的驅動力，才是克服挑戰的必備態度。」全心全意看著前方目標，為國軍女性樹立良好典範，康嘉馨將女性的堅毅力量結合穩定的人格特質，帶領更多國軍女性新血一起前進。

另一位負責防空作戰任務的空軍連長王梅君，從年幼時就立定志向，相較穩定的上班族生活，她志在挑戰高專業性的工作職涯，「我們的部隊需要使用到專業性高的裝備，目前隊上的工作包含各項戰前訓練，最廣為人知的就是漢光演習或其他演習，連長的角色就是要帶著隊員接連去完成這些任務。」大學讀陸軍官校管理科學系的王梅君，認為軍隊不僅需要體能訓練、組織能力，也需要做好隨時面臨風險的心理準備，「我們部分的任務危險性較高，出任務前需要先預想好哪些事情可以提前做預防措施，思考需要更周密。」

王梅君身為負責防空作戰任務的連長，經常要帶領團隊進行戰前演練，需要強大的身心素質。 圖／王梅君 提供

王梅君在軍中待了將近十年，眼見性別差異的界限，國軍中已邁向更加平等公平化：「當一個團體趨於成熟時，性別差異的議題會越來越小，軍隊文化逐年都在精進。」當帶著部隊一起完成任務，王梅君能從中獲得極大的成就感，「大家感情就像家人一樣，充滿凝聚力與向心力，從軍是一個漫長的職涯，而不僅是一份工作，大家會彼此支持，無論苦累與否， 一定要想辦法樂在其中。」笑說從軍本來就不輕鬆，這是一份守護國家的任務，女生進軍隊要有一定的心理準備，刻苦耐勞是日常，但也能不斷自我突破，以及接觸許多一般人少有的體驗，像是軍隊裡，女性也要操作聯結車駕駛、裝備操作手等等，「不給自己框架，就是適應的第一步。」