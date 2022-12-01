突破性別框架——在自我與地球之間 探索無極限

在什麼都有可能的時代裡，身兼多職不稀奇，難得的是樣樣都精 — 就是在形容藝術家林俐貞。擁有藝術家的身份，同時也是生活探險家，林俐貞的生活履歷攤開來令人樣樣驚喜，曾獲得德國紅點概念獎，台灣美術新貌立體創作類獎項，美國弗利曼全額獎助駐村，捷克駐村，舊金山台灣創意設計中心，在瑞士洛桑Dr.Gab’s研習啤酒釀酒師，到恆春半島定居後，還取得多張潛水證照，成為海上悠游的水手，是EMT1，同時也是環境教育師與永續經營管理師。當林俐貞聊起自己的故事，彷彿進入她個人的多重宇宙，而人生之所以能過得如此豐富多彩，出發點都來自對生命擁有無盡好奇心。

什麼都想嘗試、什麼都要做到專精，藝術家林俐貞懂淺水、懂環境保護、懂釀酒，但回歸到生活，她用藝術來為在乎的議題發聲。 圖／林俐貞 提供

「學一件事情的時候我會全心投入，想把那件事情做到最好，從小爸媽賦予我的自由思考跟天生的好奇心，讓我一直都勇敢於到處探索，像喜歡海，看到水我就想跳下去，所以剛到恆春半島時如魚得水，從完全不會衝浪潛水到成為教練，美麗的海洋世界教會我很多事。」無所畏懼的精神，讓林俐貞無論到哪裡都能為生活找到非凡意義，尤其關心環境教育與永續地球的她，經常透過藝術創作來連結人與地球之間的關係。「像是海洋，很多人對海還是很陌生，雖然台灣是一個海島國家，但我們要愛的不僅是自己的家，還有這整片大海，接著是整個地球。當我能夠用藝術創作去串連這些議題，讓更多人看見並且感受到，才是真正在幫助這個社會。」

因為愛上海，從海的角度發掘更多生命值得探討的議題。 圖／林俐貞 提供

林俐貞每個時期都有階段性的自我實現，與墾丁國家公園管理處和屏東科技大學合作瑯嶠鷹季公共藝術裝置展，與蘭嶼咖西部灣創作小丑魚的家等數項大型裝置藝術，在牡丹鄉高士部落，參與在地考古遺址跟森林巡護工作，為了達到永續經營管理的目標，林俐貞發揮自己擅長跨領域整合的特質，投入創作與對ESG的了解，藉由不同媒介連結部落與城市，專注在傳達永續 DNA。如何做到無懼與目標明確，林俐貞認為，「每個人都要找到自己的特質，強化自己的優勢，跳脫限制，即便遇上逆境，也可以在其中轉換想法跟耐心度過低潮。」不害怕改變，無論遇到任何事都記得勇敢去面對，無懼的人為自己帶來色彩豐富的生命歷程，林俐貞也把人生活得像藝術創作一般，多彩而深刻。