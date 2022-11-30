突破性別框架——奪下噴漆金牌的女黑手

從小就喜歡有挑戰性的事物，楊婷喻有一顆靜不下來又熱衷變化的心。 圖／楊婷喻 提供

「比起坐在辦公室，我更喜歡實際動手做！」在BMW總代理經銷商車廠做塗裝助理工程師的楊婷喻，從小就有一顆不安定的靈魂，喜歡上山下海、小時候就熱愛玩模型與嘗試各類運動，注定要走上一條與眾不同的路。「在車廠的時候，每天面對的車子狀況都不一樣，損傷不會在同一個位置，型態也都不是固定的，所以每當在幫車子做塗裝時，都像是面對一個嶄新的任務，這種新鮮感與變化性，是我在工作時很需要的元素。」

曾獲得技職奧運噴漆大賽冠軍，後來進入專業車廠做塗裝助理工程師。 圖／楊婷喻 提供

年紀輕輕，笑起來是個陽光少女的楊婷喻，從高中時就選定汽車科，後進入台北科技大學產學訓專班，「高中的時候我就學會修車了，當時也代表學校成為修車選手，大學後才想説轉換跑道學噴漆。」當時入行一年多，楊婷喻就在技職奧運噴漆大賽中贏得金牌，也為台灣拿下第一座「汽車噴漆」獎項。「汽車噴漆很考驗對色彩的敏感度和噴漆的細緻度，這也是女生比較細膩的部分吧。」平時跟約莫 20 人的團隊相處，整個團隊裡只有她一個女生，談到跟夥伴們的相處方式，楊婷喻笑說，自己本來就是直來直往的性格，喜歡吵吵鬧鬧的工作環境，心細的部分都拿來發揮在任務的小細節上。目前除了汽車塗裝，公司更委以教育訓練的責任，面對需要邏輯歸納與整合的挑戰，楊婷喻得心應手：「車子會一直有新的改良，像是性能、外型、新的系統跟設備，都需要整理消化過，再做成好理解的資訊給實作面的師傅們。」

因為不想後悔所以面對未知的事物無所畏懼，大多數人害怕面對的比賽或變動，楊婷喻都視為享受。 圖／楊婷喻 提供

對楊婷喻而言，人生的路就是「不用想太多，想到就去做！」，就像當初參加技職噴漆比賽時，楊婷喻面對國際賽事不僅不緊張，面對將近三十名的國際好手，她反而更顯沉著，充分投入、享受比賽的過程，將平時在車廠訓練出來的實作經驗結合過去累積的知識面，穩紮穩打如實發揮，「好玩最重要！」當時能夠拿回金牌，直至今日成為大型車廠正式的助理工程師，楊婷喻秉持最初的信念：追求變化、接受挑戰、喜歡動手勝過旁觀，因此走出一條 —- 跟誰都不一樣的人生道路。