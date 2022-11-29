突破性別框架——奈米量測研究員

「幫台積電解決問題的工作」，林芳新的工作領域研究人員少，女性佔比也相對稀有。 圖／林芳新 提供

提到奈米技術，從民生日常切入可涉及奈米除臭襪、保養品添加，讓保濕或美白的效果更昇華，深究則可擴及奈米半導體產業，像是晶圓半導體的技術發展、台積電展望世界的半導體走向，都需仰賴奈米半導體產業計量研究室。身為工研院量測技術發展中心的研究人員，林芳新畢業於清華大學生醫工程與環境科學博士學位，從事研究多年，轉戰到工研院進行應用科技的發展與推動，「奈米其實沒那麼難懂，我們的工作一半針對像是大家最熟悉的奈米美容產品，對其中的奈米材料作量測研究，一方面開發新的檢測技術，一方面檢測產品質量 ; 另一半工作內容，則是偏重在半導體產業。」

在半導體產業所遇到的問題通常沒有捷徑，需要較長時間找解法，挫折與成就感相輔相成。 圖／林芳新 提供

「這個產業說直白些，就是幫忙台積電解決問題，而這個領域的研究人員又特別稀少。」每年都要定期到國外參與國際交流，與海內外專家學者進行技術上的創新交換，身為少數女性半導體研究人員的林芳新，認為這個產業雖硬，但女性擁有的特質如果發揮得得宜，溝通上就不成問題：「女性心思很細膩，在思考層面上會比較仔細，兼顧的更全面，尤其在文字表達能力上，表現更為流暢優異，而現在有許多理工科女生在文科上也表現搶眼，可謂能武能文。」面對高科技、高知識背景的客戶，林芳新也掌握到最關鍵的溝通心法：「做任何事，都不要立刻跟客戶 say NO，可以表達你願意再試試看，在嘗試的過程中一步步評估可行性，但不要在一開始，就把機會擋在門外，想辦法去取其中的平衡，讓客戶自己去看見產品上的問題。」

經常需要到海外與各國專業人士交流，林芳新認為現在理科的女生多數都能文能武。 圖／林芳新 提供

「盡力就好」是林芳新的精神準則，當實驗做不出來、無法解決客戶問題時，無論想不想得出解套方案，「只能盡全力想辦法，有時候晚上睡前腦子也會一直動，但這份工作不會有一蹴即就的解決方案，要不斷告訴自己不能急，能力範圍內處理好才是優先選項。」身在產業鍊的最前端，林芳新笑說，雖然半導體已經領先眾多產業，但身為其中的研究人員，需要走得更前面，「技術研發需要時間，不是客戶一有需求，就能馬上找到解決的方式，我們需要思考對方一兩年後會面臨到什麼、需要什麼，針對遠程的目標著手，這也是研發工作辛苦的地方，需要樂觀跟不畏挑戰地看待自己的工作，在過程中持續變換思維，堅持，並永不放棄。」研究工作雖深奧但相當具有突破性，林芳新鼓勵所有熱愛研究的年輕學子，都歡迎加入工研院半導體研究團隊，儘管工作時經常需要燒腦，但當一天結束時，林芳新會用大吃大喝來撫慰一日的辛勞：「盡力工作，盡力休息，盡力玩樂！」如同林芳新對「盡力」的詮釋，讓她在工作與生活上，找到最適合自己的理想平衡。