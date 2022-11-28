突破性別框架——站在中藥櫃後的背影

郭雅婷由父親手把手傳授，從小就學習如何透過中藥材治療自己的鼻子過敏與疑難雜症，進而認真投入家業。 圖／郭雅婷 提供

「每個季節都有適合飲用的藥湯，春天喝菊花養蔘茶，夏天可以喝青草茶，秋天推薦西洋養蔘飲，冬天就靠桂圓養生茶。」口條平穩地說著每個節氣的道理，應該要喝哪些飲品，才算對得起自己的身體。中藥行二代當家郭雅婷，笑稱自己的中藥鋪知識，都來自從小爸爸在相處上潛移默化的影響，「以前爸爸在的時候會做養肝茶，所有的茶包都是我們自己打碎藥材、親手包裝，像這款安迪湯，裡面有黃耆、枸杞、紅棗，專門補氣用，任何季節都能喝。」郭爸爸原本是老中藥行同慶堂學徒出身，後來自行開設同濟堂蔘藥行，在郭雅婷還在唸高中時，寒暑假都要到店裡幫忙磨藥粉，承接了父親的手把手教學，豈料一磨就成為經年累月的習慣，，卻在 25 歲那年面對爸爸的英年早逝，郭雅婷憑藉自己與家人的力量，把爸爸用心打造出來的中藥行一肩扛起，就是不想白費爸爸的多年心血。

喜歡拍照的郭雅婷，如今自家品牌的粉專都由她一手操刀。 圖／郭雅婷 提供

高中時唸室內設計，原本志向是成為攝影師，身為家中長女的郭雅婷，無形中接受家人的洗禮，「從小家人就會叫我來幫忙，順便來調理身體，接觸這些已經再習慣不過。」過去由父親當家時，整個家族幾乎沒有平假日之分，「以前營業時間很長，早八晚十，通常我們只有過年放假那幾天家人可以相聚，以前爸爸在的時候，我們很少有全家出去玩的機會。」因為父親的過世，讓郭雅婷與家人更希望多花時間陪伴彼此，在自己接手經營後，安排了平日開店、假日休息的營業時段，花更多時間與家人相處，除了顧店之外，郭雅婷還會去國中幫忙帶農會合作的社團，甚至帶領夏令營，把中藥的基本知識傳承給小朋友們，「養生的觀念要從小培養」，如同小時候爸爸給予的諄諄教誨。

早期家裡中藥行營業時間早八晚十，家人沒什麼時間相處，由郭雅婷接手經營後，傳承爸爸的信念同時也彈性調整，珍惜更多家庭時光。 圖／郭雅婷 提供

除了包藥、處理藥材之外，店裡的行銷規劃與網路社群經營，都由郭雅婷一個人親手包辦。點開粉專，有不同的中藥材藥包介紹，依照季節、食材，都有淺顯易懂又帶點知識性的圖文說明，「中藥有趣的是，它跟我們的生活息息相關，即便不是來買中藥材，像外面的麻辣鍋、滷味也都會加入中藥，中藥無所不在。」郭雅婷把爸爸對中藥材的堅持，留下來當成給自己的精神鼓勵，不僅自行研發款式，也會跟其他中藥行的二代創業家共同學習上課，自己發想一些跳脫框架的飲品，「像我們的山神酸梅湯，就是山楂、洛神跟烏梅泡出來的飲品，酸酸甜甜，我們會建議客人想變化口味時，可以煮濃一點，再放入冰塊跟氣泡水，就成了一款夏天解渴又補身的養生茶飲。」個性樂觀，總認為「只要能解決的事情，就沒有辛不辛苦的問題。」思慮周詳且貼心，許多老顧客從父執輩那一代就開始來捧場，父親堅持的品質搭配郭雅婷不吝嗇的大方分享，讓中藥檯後穿著工作服的嬌小背影，成為了同濟堂2.0的商標代表。