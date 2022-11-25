突破女力框架——走跳各國的農業專家 突破性別框架

「海外工作」、「長期派駐」，往往是擁有自由靈魂的上班族心心嚮往之目標。園藝專家謝明芳的工作，遠比外派還要特別，每隔幾年就要駐點不同的「開發中國家」，在當地幫忙種植果樹、植物繁殖、農場管理等等，「通常會派駐到邦交國或與台灣友好的國家，我第一次外派的地方在加勒比海的聖克里斯多福，當時要幫在地建立觀光型的示範農場，因為地利之緣，我學會浮潛、認識海洋，進而喜歡上海上活動。」

謝明芳與帛琉技術團 - 帶領小學生與家長參訪農場。 圖／謝明芳 提供

台大園藝所畢業，近十年都在國合會負責農業類型計畫，當多數人還在唸高中摸索未來時，謝明芳因看到電視上播著訪問技術團的報導，為心中埋下了對未來想望的樣貌。「高中上課時生物老師有分享，醫學系畢業的醫生去非洲行醫的故事，當時這個想法啟發了我，剛好我對農業也有興趣，研究所便申請國合會獎學金，畢業受訓後就開始駐外工作。」很清楚未來想做什麼，謝明芳也一路目標堅定地往前走，結合她擅長規劃遠程近程的明快節奏，得償所願，克服每一個挑戰，遨遊各國。

謝明芳所派駐的國家多為開發中國家，圖為聖克里斯多福吉尼維斯農場。 圖／謝明芳 提供

但長期派駐的生活往往有許多艱辛之處，是外人所難看到：「這份工作早期在農耕隊時代只有男性團員，因為我們駐點的地方通常都還在開發中階段，生活條件和治安不一定好，是後來才開始有女性同仁。」曾經到尼加拉瓜管理一整間植物組織培養實驗室，從規劃實驗室動線、評估設備儀器、跟招募當地的團隊從零經驗開始操作無菌消毒，一路進展到組培苗穩定生產，「這份工作靠一個人的力量是沒辦法完成的，團隊培訓也很重要。」

每幾年就會轉移陣地，一年只回台灣一次，需要很高的心智成熟度，才能頂得起隻身異國遠離家人的孤獨。「之前在加勒比海和中美洲時跟台灣時差很大，發生事情也沒辦法立即跟家人朋友傾訴，隻身在外習慣獨立自主滿重要的，因為你需要一個人面對與解決所有的問題。」謝明芳說，最艱難的不是挫折本身，而是要一個人經歷低潮，同時兼備快速的適應能力，「來到這裡要把自己照顧好，你要自己煮飯、做家務，適應能力要很好，才能在最短時間內融入陌生環境。」長期面對各種意想不到的困頓，斷水斷電是家常便飯，也造就謝明芳成為行走的生活小百科，在逆境下也能好好活著。

曾待尼加拉瓜，統籌當地的植物組織培養實驗室。 圖／謝明芳 提供

如今在國合會工作一過十載，謝明芳透過派駐，體驗不同的民俗文化，精進自己的外語能力：「像在加勒比海可以加強英文，到中美洲練習西班牙文」，下班後的時間也會盡情去探索當地的自然風景與歷史遺跡，這些精神上的補給品，讓她能一直保持著對工作的熱情，以及除了享受當下，眼光更放在未來，如同她所說，「這份工作短期不會看到成果，我們來到陌生的地方，幫他們的未來先墊好基礎，想像現在種下的樹苗未來會長成什麼樣子，此刻的付出不是為了立即收穫，而是將基礎打好，才能讓後面接手的人未來做得更好更順利。」