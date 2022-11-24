突破性別框架——擅長打人生策略戰的矽谷工程師

是矽谷工程師也是專欄作家，初期到海外生活的 Lucy 用文字分享生活，也運用社群平台為自己關注的議題發聲。 圖／Lucy 提供

有矽谷工程師輝煌的職稱，也是一位母親，同時兼任媒體平台的專欄作家，橫跨極具挑戰性的科技職場與異國生活，Lucy 這樣形容矽谷：「來自各國的頂尖人才都聚集在這裡，每個人都懷抱著雄心壯志，不只聰明，還努力又刻苦。矽谷的風氣，能感受到人才總是永遠不滿足於現狀，每天都會有新的技術被創造出來，不斷突破天際，非常競爭。在這樣的環境下生存，需要非常有策略性。」因為有顆不安定的心，Lucy 畢業於台大電機系後，埋首在實驗室做研究的生活不長，又飛往賓州拿了軟體工程的碩士學位，順勢就在矽谷落地生根，一待就是十年以上，「我們都稱矽谷就是『金手銬』，一方面妳很享受它，一方面又很想掙脫它。」工時彈性、薪資優渥，對每天都在求新求變的科技人而言，這裡提供最舒適的工作環境，讓進入這個圈子的菁英能發揮出最好的創造力，「永遠不會無聊」，是矽谷之於 Lucy 魅力，也是她熱衷追求挑戰的生活心法。

相信人會越來越強大，鼓勵所有人遇見迷失時刻時，要對自己更有自信。 圖／Lucy 提供

在早期的矽谷，女性工程師非常少見，「但這幾年矽谷致力於提升女性工程師的比例。」Lucy 分享，隨著時間的演進，雖然現階段女性工程師只佔 30%，整個大環境卻不斷在強化性別均等與實踐多樣化，「不只性別，像以前在做人工智慧實驗測試的時候，發現黑人的臉掃不出來，因為範例都是白人的臉，這會導致在技術上沒辦法反映顧客的多元性。」身處世界科技前線的大環境， Lucy 樂見女性市場與觀點越來越受到重視，「性別上的思考角度也不同，像臉書上的二手市集就是一個很好的例子。早期臉書的一位女高管提出了這個議題，但團隊裡其他的男性不能理解，拖了好幾年才真正執行，看看現在那塊市場有多大。」女性視角不可或缺，往往是商機所在，而在團隊中，她不僅具備獨到的思維，也善用幽默感，如魚得水地融入高競爭力的工作環境。

在職場中講求策略的Lucy，讓自己維持不斷成長與適應變化。 圖／Lucy 提供

對工作與自我實現有所追求的人，都想往更好的環境飛，但要如何度過低潮、掌握機會，Lucy 的生存心法意外很踏實：「就是『堅持』，這點非常重要，有些時候成效不會馬上出來，但要告訴自己耐心地堅持下去，當然有時候看時運，以及要搞清楚遊戲規則，很多事情要回頭來看，才看得懂當時的局勢。」因為很早就知道自己的優勢與想走的方向，Lucy 無論是求學或進入工作職場，都非常有策略性地運用時間與注意力，「當你把優勢放到最大的時候，就能跟別人比拼，要記得告訴自己再堅持一下就海闊天空。」哲學家尼采有一句經典語錄：「凡是殺不死我的，必使我更強大。」即便已擁有十年的矽谷經驗，Lucy 卻未曾真正有過 settle down 的心態，堅持的同時也持續創新自己的思考、學習最新的技術與事物，「相信自己可以，你就會越來越強大。」