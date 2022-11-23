突破性別框架——把工地當健身場的水電工女神

年僅26歲的艾莉絲，背起重達8公斤的裝備，臉上依然漾著甜美笑容，是少見的美女水電工。 圖／艾莉絲 提供

「Hey！我是艾莉絲，在工地做水電，不管你信或不信，遇見你都是我的榮幸。」IG 上這段自介搭配可甜可鹽的個人照片，很難想像一位弄著漂亮的妝髮、白皙活躍的年輕女生，工作竟然是工地的水電工。「水電工不需要搬磚頭或水泥啦，比較常接觸的是水管或電管，但我們身上的裝備本身就不輕鬆，還要拿著厚重的電鑽，我也不會因為自己是女生就不去做粗活。」前一份工作是健身教練，前兩年因為遇到疫情，因緣際會之下跑來工地學習做水電工，整個團隊裡只有她一個女生，但儼然是工地裡的開心果，經常會跟師傅或夥伴開一些小玩笑，每天都是活力滿滿地上工，「相較高壓的工作環境，要顧業績、同事競爭等等那些，水電工環境相對單純很多，大家同心協力只想把事情完成，有共同目標，工作氛圍對我來說無比重要，只要氛圍對了，再髒、再曬、再辛苦我也願意。」

古靈精怪的艾莉絲，經常在工地冒出一些新點子，活絡團隊氣氛。 圖／艾莉絲 提供

Alice 剛進入這一行時，因對技術性質的工作較不熟悉，一開始幫忙處理計價、管理工作人員出勤等，後來才從電的部分開始學習，現在主要都協助埋線配管，訓練過程中克服不少以前不敢嘗試的事情：「起初我滿怕鷹架的，鷹架一爬就是半層樓高，當時爬到兩層往下看時就覺得好恐怖，有微微的懼高吧，但這就是要不斷練習去克服恐懼，沒理由別人可以妳不行。」工地工作危險性也高，有一次 Alice 低頭做電管時，被其他工人焊鐵的火花燙到後背，當下立刻起了超大的水泡，「在工地工作就是，不是你自己顧好安全就好，工地本身就充滿許多預期不到的危險，所以很容易釀成職業傷害。」但性格不容易認輸的她，遇到不會的東西都想試試看，從一開始隨便鎖個螺絲都會噴掉，不斷嘗試到超級順手為止，「我從不覺得女生就比較吃香，妳要夠努力，才不會讓別人看扁自己。」

工地工作危險性高，但團隊氛圍單純且團結，是艾莉絲喜歡這份工作的主因。 圖／艾莉絲 提供

現階段除了做水電工，愛玩短影音的她也經常拍攝工程有關的影片，用搞笑有趣的方式來詮釋一些外界原本看不懂的事情，「剛好很少年輕女生做這一行，有時候拍影片就是想讓大家知道我們在做的事情有哪些，影片創作是自己的興趣，有時候上班上到一半突然就會有靈感跑出來，未來也想朝向短影片創作者的方向努力！」