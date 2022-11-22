突破性別框架——走過台灣挖礦歷史的菁桐女路導覽員

楊桂馨是土生土長菁桐人，小時候家人都在礦坑工作，讓她自幼就非常熟悉礦工運作與平溪地景。 圖／楊桂馨 提供

說到平溪，大家最熟悉的一定是菁桐老街、十分瀑布、壺穴景觀等北台灣著名的自然奇景，回溯五六十年前，擁有許多自然資源的平溪，也是台灣重要的煤礦重鎮，當時在地的多數家庭皆靠採礦維生，但職業災害也成了礦工家族的辛酸寫照，「我爸爸 47 歲就因為矽肺癌過世，我 15 歲的時候就去幫忙運煤、洗煤，做一些坑外工作，當時平溪有 85% 的爸爸都是礦工，但後來熱潮過了，平溪就被遺忘了。」平溪導覽協會的創始人楊桂馨是土生土長的平溪人，娓娓道出記憶歷史中的片段，當年平溪經濟開始萎縮，「但這裡好山好水，有非常豐富的自然景觀，我們捨不得眼睜睜看著家鄉沒落，當時我在學校擔任導覽志工，起心動念想說可以為平溪做點什麼，把這裡的風景、歷史、環境與美好的在地記憶，傳達給第一次來平溪的旅客。」

以平溪自有的文化感到驕傲，享受導覽工作，跟來自東南西北的客人交換不同的生活小故事。 圖／楊桂馨 提供

「剛開始的時候工作時間很長，當時的台北縣政府也很積極推動地方觀光，我們從接待團客就開始講，一路到遊覽車上也講，下車到每一個景點繼續講，最後放完天燈還要再送他們回市區，一天結束都累癱了。」但因為是自己的家鄉，楊桂馨做起導覽這份工作不遺餘力，無時無刻腦中都會浮現新的想法跟地圖，思考怎麼串連地理環境與歷史故事，不知道的就回家問阿公阿嬤，全家人都是平溪資料庫的活字典。「我也很常分享早期的一些小習慣，像平溪人不太穿布鞋，以前的布鞋需要擦牙膏粉後拿去曬太陽，才會讓布鞋質料比較挺，但一下雨就會變得糊糊的了，所以雨天時我們就會把布鞋脫下來綁在肩膀上。每次講這個故事，三四年級的人都很有感覺，我導覽的時候喜歡分享這些，同年代的人會有共鳴，年輕人聽了也會覺得好有趣。」

民國85年時開始擔任學校導覽志工，直到今日依然熱愛導覽工作，喜歡不斷地變化說故事的方式，帶給外地人不同的新鮮感。 圖／楊桂馨 提供

跟在地人創辦平溪導覽協會至今，楊桂馨的導覽風格特別具備平溪人的自信，「有些新人一開始面對遊客會怯場，我會告訴他們，今天客人都是來自外地，他們不懂平溪，就是你最懂！要把這份信心拿出來。」曾經幫經濟部、監察院的長官們帶導覽，楊桂馨面對客人總是秉持專業與熱情，笑說平溪的女生特別不服輸，早期挖礦時期，因男性要在外挖礦，都是由家裡女生撐起一整個家，後來新北市推出菁桐女路專案，意即「路是由女生走出來的」，楊桂馨從自己到家人都是礦工出身，體驗過的路也與其他鄉鎮不同，如今走過最辛苦的時期，帶導覽除了賺錢維生之外還能傳遞家鄉文化，從楊桂馨身上看見平溪女子獨具的堅毅與韌性，讓時代洪流裡的故事，能透過這些走過歷史的人，持續恆久地流傳下去。