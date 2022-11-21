突破性別框架——把各種情緒當靈感

身為一個說故事的人，楊婕透過對「人」的好奇心與細節觀察，組織創作靈感。 圖／楊婕 提供

拍攝多段式電影「犯罪人生」的新銳女導演之一楊婕，擁有編劇、導演與製作人三重身份，不禁令人讚嘆新世代導演很全能，楊婕每日沉浸在劇本會議裡，還要兼顧許多作為「導演」以外的事，「劇本想完了，就要開始找投資、挑選演員，甚至到後期的剪接、音效處理等等，實際一部電影從開始到完成差不多三年，很難速成。」

若感知是一個開關，身為把故事做出來的人，楊婕無時無刻都啟動卡榫，將感官的觀察力放到最大，「小時候我經常聽大人說話，從小就對『人』特別感興趣，會從旁觀察他們說出來的與做出來的事情其實很不同，這形塑了我看待人事物不帶批判的強烈好奇。」富有感受力，自然形成了身為一名導演在挑選題材上的優勢。凡遇到想挖掘的事物，楊婕總能切中要點，打破沙鍋問到底，甚至一般人害怕的沉默與尷尬，對楊婕而言都是察覺情緒的養份：「抓住這些不知所措的片刻，在導戲或寫劇本時能帶來更細緻的靈感。」好奇心也養成她不被框架束縛的自由天性，「很多人對女導演、年輕導演或亞洲學生，會經常灌輸『這些不能做、那些不符合行業規範』等僵化觀念，我會反問『為什麼不行？』妳需要真的去嘗試並且自己找到答案，而不是讓別人給答案。」

身為比例較少的女性導演，楊婕把持心態的穩定與專業的表現，在國際舞台間獲得能見度。 圖／楊婕 提供

面對各行各業都愈發開放性別包容的時代，楊婕也分享她的觀察：「近幾年，女力已然在電影界中形成一股新的趨勢，無論女導演或女攝影師，女性視角有時候在觀察或對人性的抽絲剝繭上，已經超越了細膩，更深遠地切入其中的複雜性，有時候純粹是對於人物的好奇，細微滲透到一個程度之後，成為作品本身的藝術價值。」曾經在美國拍攝《克洛諾斯》時，遇到白人男性演員帶有性別與種族歧視的濾鏡對待，除了其本身大牌難搞，看到導演「只是」位亞洲女孩，不友善的態度讓楊婕印象深刻，「那次是我明確感受到因為外型、性別、種族而遭到歧視，但當下我安住『先把戲拍好』的心態，後來那部片評價很好，幫那位新人演員開啟許多廣告機會，後來他的態度就有明顯的轉變。」心態正確，不卑不亢，無所畏懼的姿態讓楊婕年紀輕輕應戰海內外也游刃有餘。

年紀輕輕的楊婕身兼各種角色，從事過演員，現在自己做編劇、製片及導演。 圖／楊婕 提供

保持好奇、享受變動，楊婕分享近期在書裡讀到的一段話：「你的選擇只能夠來自於你的要求，但這樣其實是不夠的，更高層次的是看見，而不是自己的要求。也許你沒辦法形容你到底想要什麼，但當你看見時，你會認得它。」正如楊婕面對每一次挑戰，除了盡全力做好事前準備，過程中盡情投入，「但對於結果要懂得放下，這是我覺得在這個產業裡，能持之以恆的重要心法。」