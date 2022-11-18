突破性別框架——作為演奏者與聽眾之間的夾心

身為指揮家，張佳韻還會彈鋼琴與單簧管，比起一人作業，更喜歡合作的氛圍。 圖／張佳韻 提供

每每在欣賞交響樂團演奏時，以聽眾的視角，總是面對指揮家的背影，隨著指揮家帶領旋律起舞的臂膀擺動、整個身體顫動的韻律，在其中繚繞的和諧與慷慨激昂，總令聽眾心神嚮往。身為音樂界少見的女指揮家：張佳韻，有著嬌小的身形，談起話來邏輯清晰、字句之間擲地有聲，「指揮家對譜面的詮釋、雙手傳達給團員的指引、談吐之間的肯定、思路的清晰穩定，要清楚地讓你的團隊知道要做什麼。」身兼音樂教育工作者，也是管弦樂團的指揮家，在張佳韻的定義裡，一個樂團如何呈現演奏風格，最大的影響者就是擔任指揮的角色，「你不僅要了解每個音樂的發聲方式，從技術、協調性、樂曲的調性、每一首樂曲的歷史背景，每個時代的音樂效果與張力都不同，這些都是身為指揮家需要具備的基本知識。」

小學剛接觸音樂班時主修鋼琴與單簧管，張佳韻在學生時期加入樂團，合奏啟蒙了她對指揮的潛在興趣，當時看了一場台灣第一位女指揮家郭美貞的演出，更奠定張佳韻未來勢必會走向指揮家的決心，「當時我還小，坐在台下感到相當震撼，不僅深深佩服對方透過雙手凝聚了整個樂團的合作演出，也感受到她肯定有相當豐富的知識，就是一股崇拜的心情。」因為「想像她一樣」的念頭，讓張佳韻逐步走向指揮家之路，小學畢業時擔任合唱指揮，中學後每一年校園演出也擔任指揮，直到高三畢業時參與在國父紀念館的演奏會，當年已是國內最年輕的指揮官。會彈鋼琴又會吹單簧管的張佳韻，為何鍾愛指揮官角色，張佳韻說道，「音樂之所以被成就，是因為它是多人合奏，那個過程是從零到有，我很喜歡合作的感覺，像是大家用音樂玩在一起的氛圍。」

形容指揮家就像夾心餅乾中的那一層，想讓觀眾聽見什麼，想帶領團隊演奏出什麼樣的成果，關鍵都在指揮家。 圖／張佳韻 提供

早期不僅是台灣，全球女性指揮家都找不到幾個，「原因來自傳統。」在傳統的東西方世界裡，女性較少扮演拋頭露面的角色，「由女性創作的曲子也非常少，即使有也難以被發表，主要跟社會風氣有關。直到近代有越來越多的女性創作者，也隨著時代演化慢慢能走上舞台，因此這一塊女性是發展得比較晚的。」但對張佳韻而言，性別從來不是阻礙，她眼中定義的指揮家不會受性別所限制，女生能夠展現得很磅礡有力，男性也能處理得溫柔細緻，「做指揮需要一定程度的領導統御能力，及不能輕易被打敗的心理素質，在還沒站上舞台前，對所有幕後的工作、音樂的背景與架構，都要非常透徹的了解，每個樂團的風格都來自這個指揮對音樂的詮釋、與團隊的默契，以及對自己的詮釋。張佳韻形容指揮官就像 Oreo 餅乾中的那層夾心，當你面對樂團、背對觀眾，要讓觀眾聆聽到什麼樣的樂曲，當下就是要透過雙手，把音樂清楚地呈現出來，「但指揮不總是光彩奪目的，經常在演奏前會有一些樂團小狀況或突發事件，這些都不會讓觀眾感受到。」

作為指揮家不能戴長耳環，不能放下頭髮，不能有太多儀表上的牽制。 圖／張佳韻 提供

認真面對每一件事，張佳韻善用清楚的思維與溝通模式，做一份非常理性與感性兼備的工作，在擔任指揮之餘，作為音樂教育工作者，她相當享受分享知識與經驗的過程，儘管台灣音樂環境面對少子化、樂團設備不足的狀態，張佳韻也盡全力做到最重要的傳承：「身為老師有責任，要在這些莘莘學子有選擇的時候，陪他們釐清這條路是否合適，讓他們享受音樂美好的同時，也能找到立足點的成就感。」