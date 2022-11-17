突破性別框架——台灣僅只一位的女樹醫

詹鳳春經常走訪北中南，專門為學校、公共區域的大樹做救治。 圖／詹鳳春 提供

每逢阿里山櫻花季，漫山遍谷的粉意盎然，其中有一棵樹齡超過百歲的老櫻花樹曾因簇葉病陷入重症，當時多賴一位台灣的女樹醫生 — 詹鳳春妙手救治。橫跨文、農、工三大領域的她，不只在日本取得樹醫生執照，還有日本植栽機台診斷師、自然再生師等證照，「樹木的現場救助就是中西醫合併，救治樹木像是西醫，土壤治療偏向中醫，基本上樹木與花果不同，我們比較不會用肥料跟藥劑，要讓樹回到自然再生。」曾在日本待了二十多年，在詹鳳春學習樹木醫學時，台灣對樹木救治的知識幾乎是零，「日本在1980年就有相關的學科，樹醫生是個很難考到的執照，動輒都要花五到十年。」當年教導詹鳳春的教授跟她訂下了約定，不只要在日本考到樹醫生執照，還要把所學的知識貢獻給台灣，賦予她回到台灣救樹的任務，「我一直謹記這些約定，學成後就返回台灣開始救樹，但一直想回日本繼續進修，原本救治完阿里山的櫻花樹時，覺得階段性的任務已經達成，但沒想到一直無法煞車。」

台灣目前僅有兩位樹醫生，其中一位就是詹鳳春，「在日本，樹醫生九成都是五十歲以上的男性，這份工作是個苦力活，要風吹日曬還要爬樹抓蟲，每天弄得髒兮兮，沒有幾個女生願意做。」每天早上七點上工，舉凡挖土、搬土等都要自己來，只要樹木有問題，樹醫生一定在現場守到最後，她全省跑透透，沒有一天是休息日。

每每透過救治樹木的過程，感受到樹木堅韌的生命力，詹鳳春呼籲樹木與花果不同，盡可能不使用農藥做治療。 圖／詹鳳春 提供

但每遇到一顆需要被救治的樹，詹鳳春總能從大自然的力量中獲得啟發。近期她親赴嘉義美術館拯救一棵鳳凰木，這棵樹原先受到不當的治療，被灌了多種毒性很高的農藥，樹木開始衰退枯損，當詹鳳春抵達協助開挖時，這棵樹的毒素已經把維生素都殺光，整片土壤都受到嚴重污染，甚至底下還有小鳥的屍體。那天詹鳳春帶著樹木小護士們救治到深夜，「那棵樹基本上幾乎等於已經死了，從樹到土壤的狀況都是極差，當下其實有點猶豫要不要放棄治療。後來我們進行自然療法，救治完第 12 天開始發新芽，一棵活了八十幾年的樹，它求生意志還是很令人驚嘆。」樹渴望活下來的生命力，總讓詹鳳春深受感動。

一直想再回到日本進修，如今培養一批救樹小護士，一起為大樹動手術、整理根部與土壤，全心全意希望能讓救治更多的樹木。 圖／詹鳳春 提供

詹鳳春現在除了救樹之外，工作之餘的時間都用在教育推廣上：「有一個非常重要的觀念，不要對樹木用藥，用藥只會害死它們，也不能亂砍，需要視情況為樹木做新陳代謝。」台灣的樹木界因專業人士稀少，當業者把利益放在前，反而造成樹木更嚴重的毀敗，詹鳳春體認到，「真正愛樹的是民眾。」因此透過出書、演講、分享與傳達知識，期許能串起民間的力量，共同守護台灣街道的綠意，人們也會透過接觸樹木，重新喚回與大自然之間的美好關係。