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突破性別框架——從通靈走向棒球

撰文／ 林俊

棒球場上，女性裁判非常稀有，劉柏君是台灣第一位得到中華民國棒球協會認證的女裁判，一站上場，往往是媒體的焦點。她近年不僅獲選台灣十大傑出女青年，也入選美國國務院和 espnW 合作的全球運動導師計畫，曾遠赴美國學習行銷、贊助、網路直播、賽務和人才培訓，累積相當豐富的實戰經驗，「其實業餘裁判是比較接近半志工的狀態，但我非常投入其中，也很幸運被大家看到我對棒球的熱愛，球場是個充滿魔力的地方，許多棒球員退役後繼續擔任裁判，為的就是繼續待在球場上。」

「想要一直待在球場上。」憑藉對夢想的毅力，即便業餘棒球主審薪資不足以支撐生活，劉柏君依然堅持著夢想，加強自我進修。 圖／劉柏君 提供
「想要一直待在球場上。」憑藉對夢想的毅力，即便業餘棒球主審薪資不足以支撐生活，劉柏君依然堅持著夢想，加強自我進修。 圖／劉柏君 提供

儘管棒球裁判這頭銜聽起來很威風，但在台灣，業餘裁判依場次給薪，一場的酬勞僅介於台幣七百至九百元，熱情再大，也難憑單薄的薪資維持生活，「支撐夢想需要底子，過去幾年我有出書的版稅，也唸到碩博士、做學術助理。」加上劉柏君特別有媒體緣，許多報導的曝光，加上國際奧運一直有推廣性別平權，讓她這條路走起來感觸特別深，「這些年有明顯感受到球場設施逐漸加強性別友善，譬如早期活動報名表是沒有性別欄位的（預設為男性）。球場上也新增了女性更衣室及洗手間，這些都是改變的開始。」能夠堅持信念，長長久久地去推動目標，棒球裁判的生涯也才走得更長遠，「我的信念就是持續戰、一直戰，戰下去累積經驗才是最重要的，不然棒球裁判跟其他運動裁判相比起很累，被球打還要一直跑，維持體能也是基本盤。」

因為體質特殊，小時候逃避的方式就是看棒球，棒球成為劉柏君心靈的出口。圖／劉柏君 提供
因為體質特殊，小時候逃避的方式就是看棒球，棒球成為劉柏君心靈的出口。圖／劉柏君 提供

體力上的苦頭沒少吃，面對外界的目光，女性裁判這身份特別稀有，也因此短時間內能被看見，加上表現優異而獲得洋基隊的贊助，但劉柏君坦言，一路走來反對的聲音也不少，「遇到挫折時，有些人會打著『為你好』的說法，建議我去找其他工作，有些則是很明顯帶著惡意，會很直白地說，『你要不是女生你會被看見嗎？會有贊助嗎？』」然而棒球裁判之於劉柏君，不僅是一份工作，更關乎她的夢想與堅持，「在裁判路上我會一直告訴自己，不要因為反對你的人而放棄。人生好壞是自己的，做任何決定都會有自己的機會成本，一定是得到些什麼，但會失去些什麼，做任何工作都是一樣。」

善於找到生活上的平衡，劉柏君正向面對所有人生的直球。 圖／劉柏君 提供
善於找到生活上的平衡，劉柏君正向面對所有人生的直球。 圖／劉柏君 提供

熟悉劉柏君的人都知道，她除了棒球主審身份之外，還有其他多重角色，而另一受矚目的，就是她個人就是通靈少女電影的靈感來源，從小具有陰陽眼，讓她在很多生活層面上，是沒有選擇權的。「小時候因為體質特殊，每當快要承受不住時，我就會看棒球跟空手道來轉移注意力，我的童年因為有棒球，獲得太多太多幸福了，所以當我決定離開宮廟，要去過自己的人生時，就決定要朝棒球裁判這一條路走，這是我能為台灣棒球付出的方式。」

看得特別透，劉柏君對夢想的詮釋，是先理解了自己，並為每一個做下的決定負責到底。當在球場上她戴上面罩，眼神盯著投手，高喊：「Play Ball！」的那一刻，屬於女裁判發號施令的球賽，才正式展開。

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