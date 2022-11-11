突破性別框架——把事情做到最好的極地旅遊玩家

極地旅遊家 Sylvie 大學時主修法文，很早就立定志向要進入旅遊產業，入行二十年中，實踐「完成旅遊業中所有能玩的事！」 圖／Sylvie 提供

「很多人是工作到一個程度決定放飛自己，選擇轉入旅遊業，在我那個時候沒有半路出家這回事，一開始決定要做，就是做到底。」極地旅遊家 Sylvie 聊起旅遊與人生規劃，口吻盡是勇往直前與堅定。同時擁有妻子與媽媽這兩個身份，Sylvie 顛覆外界對於女性職涯追求的想像，當一個「就要盡興玩到底」的人！「這份工作就是在玩，但不是什麼都不用付出就能玩，我有開船執照、極地旅遊證照，有些地方還會需要特殊技能，像去北極就得如習如何持槍，技術、學術背景，都是『玩』的前提。」聽起來再有趣，工作依舊是工作，Sylvie 付出了相對的學習與時間，讓自己能遊刃有餘地「玩」工作。

一旦做喜歡的事情就沒想過要放棄的 Sylvie，即便在 SARS 時期也未曾停止學習，遠赴歐洲自學研修，累積厚底實力。 圖／Sylvie 提供

天生擁有敢作敢為的氣勢，多少也跟自身家庭教育有關。Sylvie 從小就培養出對自己的責任心，家人也很鼓勵她探索自我，「我高中時就跟同學自助旅遊、大學聯考那年就跟我媽申請去香港做採訪，當時未滿十八歲，交一份旅遊計畫表給媽媽，她就放心讓我飛了。」曾經想做戰地記者，後來進入旅遊業長待歐洲一段時間，除了領隊之外，也擔任過主題旅遊行銷企劃、歐美旅遊局公關、產品行銷經理等，甚至有時候還會被緊急任命擔任客戶的救火隊，飛來飛去的多重角色，讓當時國外廠商都問：「 Sylvie，妳這次又是什麼身份？」長期在海外旅遊業走跳，近幾年來才返鄉落地歸根，即便面對這兩年疫情危機， Sylvie 也沒閒著，從北到南跑了多達四五十場講座，宣導她二十年來累積下來的心得：「當我們盡情在這個地球上玩耍的同時，更需要回頭想想，地球給了我們多少美好的事物，要如何去維持它、珍惜它所給予的資源，我認為這是身為旅遊業者的社會責任，如何在享受的同時，把對地球的傷害風險降到最低。」

希望透過旅遊傳遞社會責任使命，Sylvie 感謝地球所給予的各種驚喜，更加珍惜所遇見的美好事物。 圖／Sylvie 提供

Sylvie 跳脫女主內男主外的傳統家庭框架，帶著她的丈夫跟女兒在不同國家趴趴走，「發掘自己」是她貫徹生活與工作的註解，「無論我的性別為何，只要你發現自己有喜愛的事物，並且願意為它付出大量時間與努力，那就永遠不要放棄，選定一件事，把它做到極致，讓人無話可說。」 Sylvie 目前邁入旅遊界第三個十年， 幾乎嘗試過旅遊圈內的各種工作型態，接下來她除了想挑戰外太空，也把目標放在私人遊艇俱樂部管理經營，為此她今年決定進修海洋大學的航運管理，企圖搶下高端市場的缺口：「就像我之前在國外工作時的英籍老闆說過的，」Sylvie 用一種閃著光的語調鼓勵所有後輩，「不一定要待在同一間公司，上班上到沒日沒夜，你可以選擇人生不要這樣過。」她以勇者無懼的姿態，成為自己想成為的人，自由飛向下一個目的地。