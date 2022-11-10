突破性別框架——身兼多職的茶業小當家

做事有自己一套規劃的岳芷琳，畢業後進入社會當過基層人員、累積職場與管理知識後，再回鄉幫爸爸經營自家事業體。 圖／岳芷琳 提供

身兼製茶師、品牌創辦人與茶廠執行長，年僅 28 歲的岳芷琳，聊起天來依然像個熱情的小女孩，讓身邊的人都能輕易感受到她的渾身活力。「剛畢業時我本來在做牙體技術師的工作，有一天就決定離職回來學習茶業了，某天我爸看我在家，問說『妳不用上班嗎？』就被大罵一頓，但家人就是這樣，他心裡應該是很高興我回來接家業了吧。」雖說是家業，岳芷琳從很小的時候就接觸與茶有關的一切，但真正要著手開始，不免也是一條漫長辛苦路。「以前覺得習以為常，但真正要入行還是需要把基礎打好，從製茶工會的職訓課程開始學習，到考證照，唯一跟其他人有差別的，可能是因為工作了一段時間才回鄉，所以更清楚自己目標在哪。」

岳芷琳樂在工作，從茶葉的處理到品牌的經營都一手包辦，也經常與其他年輕茶農討論眼下的難題、共同尋找突破點。 圖／岳芷琳 提供

岳芷琳全心全意為參與製茶的每一個步驟，加入家族團隊，從每一季的日光委凋、炒茶、揉茶到製作成品，岳芷琳全心投入學習，如今已經邁入製茶的第五年。現在的她躍升為統籌的角色，能夠掌握每一個環節的重點，憑藉著在課程上學習到的製茶技術觀念，及平時爸爸教導的製茶經驗，在製茶競賽中獲得冠軍，成功讓更多人認識自家的名間茶。「前一份工作都關在診所裡，但我的個性其實很喜歡面對人群，很享受分享與聊天，現在能完全發揮自己的個性優勢，工作起來快樂許多。」一開始踏入茶園管理的工作，岳芷琳也有過一段煎熬的適應期，「跟製茶相比，茶園管理辛苦得多，有陣子內心很排斥去茶園，那真的太累了。」但腦筋靈活的她很快找到突破點，看清楚不是任何事都要自己親力親為，「現在不是單打獨鬥的時代，我有團隊，大家各司其職才能把事情做到最好。」即便是全世界都很低迷的疫情期，岳芷琳也沒閒下來，不斷思考如何讓品牌能殺出重圍，在茶業紅海裡做出與他人不一樣的事情。「不做第一，只作唯一」是岳芷琳掛在嘴邊的自我提醒，甚至自主報名行銷課程，積極打通關，就為了讓自家品牌被更多人看見。

岳芷琳邁入為家裡事業打拼的第五年，過程中不僅努力考上製茶師，更帶著家鄉的茶葉在製茶競賽中獲得冠軍。 圖／岳芷琳 提供

「這一行，體力也是很大的考驗，茶葉一顆就是18公斤，一口氣要搬好幾顆。」岳芷琳為此去上重訓練體能，增加運動習慣，更了解自己的肌肉才能正確用力，「客人看到也會誇讚我，但別人只看見我可以，不知道在這背後我花了多少力氣去學習每一件事。」除了克服體能上的挫敗感，岳芷琳自覺觀察力也優於其他兄長，不僅心思細膩，在嗅覺與香氣的感受上更為敏銳，因此客人容易為她而買單，「很多科學研究報告都說女生的嗅覺特別敏感，我回來做茶之後發現似乎真有這麼一回事。」如今客人都已熟悉這麼一位年輕有活力的女當家，父親也因為看見岳芷琳投入了大量心血在家族事業，慢慢從起初的不確定到後來的全然信任，令人更期待在茶業交手到岳芷琳身上時，會激發出哪些令人驚喜的突破與全新挑戰。