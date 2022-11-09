突破性別框架——在捷運工地跳上走下的女工程師
頗有資歷的陳子涵，是捷運第一代工程人才，早期在捷運剛起步的階段，傳統觀念的束縛無所不在，「早期捷運隧道是不准女生進去的，說會不吉利。」雖然總有些令人費解的規定，但隨著捷運路線的擴張、時代的演進、兩性關係的平權，許多與性別限制有關的規則都已被推翻，「不過還是存在些觀感上的問題，像工班看妳一個女工程師，會覺得肯定沒那麼有膽識，畢竟這份工作要走鷹架、鋼索，我一開始也會害怕，但走久就習慣了。」秉持著要先克服恐懼，才能真正理解工作的價值，陳子涵讓許多有刻板印象的同事跌破眼鏡，證明很多事情「女生也可以」。
經手過的作品有大安森林公園站跟大安站，陳子涵與其他捷運工程師一樣，都需要親臨第一線，每天的工作就是到現場做材料上的抽查與品質稽核。因常跑工地檢查施工狀況，需與工班密切溝通，一旦發現不對勁，就要立即表達意見，「工班都覺得我是去找碴的！畢竟這就是拿放大鏡檢視他們的成果品質，很挑戰溝通能力。」原本待在捷運局裡的行政單位，陳子涵說自己的個性就是靜不下來，喜歡跑來跑去，為了能站上現場，她在職期間去進修土木工程，想盡辦法習得更多專業知識，為自己朝工程師的方向鋪路。「這一行女生尤其少，幾乎天天曬太陽，不能穿漂亮的衣服，每天弄得髒兮兮，進工地還要穿安全鞋又悶又熱，所以基本上沒什麼女生願意入行。」陳子涵順應自己的個性，樂於接受環境帶來的挑戰，更因為進修獲得的知識能加以應用，甚至考了許多相關證照，就為了用專業說話。
這條路一走就是三十多年，跟一群工班、性別佔比懸殊的工作夥伴一起奮鬥，會覺得特別辛苦嗎？陳子涵輕鬆說道，「除了工作技能需要加倍精進之外，其他都算滿吃香的，女生少，所以大家很照顧，表現好也會特別容易被看到。」有時需要搬重物，為了降低受傷的風險，相較於力氣較大的男性，陳子涵更善於精算如何分工來做事：「像二十公斤重的石頭，我會拆成五公斤分批拿，這種吃勞力的任務你一旦靠自己完成，別人都會對妳刮目相看。」包含在工地現場，每每遇到周遭居民來抱怨投訴，這時候派出女工程師就是一種優勢，不僅能善用女性的共感力，陳子涵也會在施工前先去拜訪周遭居民，站在對方立場思考，用聊天的方式進行溝通，更容易快速達到目的。「女生最會的就是觀察跟軟性表達，也更容易取得信任感，最終目的都是為了解決事情。」陳子涵總是鼓勵後輩，永遠不用性別去侷限自己，找一個自己喜歡的領域，多角化嘗試，並鎖定一個業界模範，加快自己進步的速度，只要抓到這幾個訣竅，路就能走的寬廣又專注。
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