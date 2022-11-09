突破性別框架——在捷運工地跳上走下的女工程師

捷運局第二區工程處助理規劃師陳子涵是台北捷運第一代元老團隊之一，因需要操作大型機器，與各方硬體進行溝通協作，女性工程師相當罕見。 圖／陳子涵 提供

頗有資歷的陳子涵，是捷運第一代工程人才，早期在捷運剛起步的階段，傳統觀念的束縛無所不在，「早期捷運隧道是不准女生進去的，說會不吉利。」雖然總有些令人費解的規定，但隨著捷運路線的擴張、時代的演進、兩性關係的平權，許多與性別限制有關的規則都已被推翻，「不過還是存在些觀感上的問題，像工班看妳一個女工程師，會覺得肯定沒那麼有膽識，畢竟這份工作要走鷹架、鋼索，我一開始也會害怕，但走久就習慣了。」秉持著要先克服恐懼，才能真正理解工作的價值，陳子涵讓許多有刻板印象的同事跌破眼鏡，證明很多事情「女生也可以」。

笑說從小就有顆不安定的心，從捷運內勤轉外務，進修土木工程外也考了不少證照，一做就是三十幾年。 圖／陳子涵 提供

經手過的作品有大安森林公園站跟大安站，陳子涵與其他捷運工程師一樣，都需要親臨第一線，每天的工作就是到現場做材料上的抽查與品質稽核。因常跑工地檢查施工狀況，需與工班密切溝通，一旦發現不對勁，就要立即表達意見，「工班都覺得我是去找碴的！畢竟這就是拿放大鏡檢視他們的成果品質，很挑戰溝通能力。」原本待在捷運局裡的行政單位，陳子涵說自己的個性就是靜不下來，喜歡跑來跑去，為了能站上現場，她在職期間去進修土木工程，想盡辦法習得更多專業知識，為自己朝工程師的方向鋪路。「這一行女生尤其少，幾乎天天曬太陽，不能穿漂亮的衣服，每天弄得髒兮兮，進工地還要穿安全鞋又悶又熱，所以基本上沒什麼女生願意入行。」陳子涵順應自己的個性，樂於接受環境帶來的挑戰，更因為進修獲得的知識能加以應用，甚至考了許多相關證照，就為了用專業說話。

陳子涵歡迎有土木工程背景的女孩加入捷運團隊，挑戰不設限的未來。 圖／陳子涵 提供

這條路一走就是三十多年，跟一群工班、性別佔比懸殊的工作夥伴一起奮鬥，會覺得特別辛苦嗎？陳子涵輕鬆說道，「除了工作技能需要加倍精進之外，其他都算滿吃香的，女生少，所以大家很照顧，表現好也會特別容易被看到。」有時需要搬重物，為了降低受傷的風險，相較於力氣較大的男性，陳子涵更善於精算如何分工來做事：「像二十公斤重的石頭，我會拆成五公斤分批拿，這種吃勞力的任務你一旦靠自己完成，別人都會對妳刮目相看。」包含在工地現場，每每遇到周遭居民來抱怨投訴，這時候派出女工程師就是一種優勢，不僅能善用女性的共感力，陳子涵也會在施工前先去拜訪周遭居民，站在對方立場思考，用聊天的方式進行溝通，更容易快速達到目的。「女生最會的就是觀察跟軟性表達，也更容易取得信任感，最終目的都是為了解決事情。」陳子涵總是鼓勵後輩，永遠不用性別去侷限自己，找一個自己喜歡的領域，多角化嘗試，並鎖定一個業界模範，加快自己進步的速度，只要抓到這幾個訣竅，路就能走的寬廣又專注。