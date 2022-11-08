突破性別框架——跟正義站在同一側的女戰士

在新北婦幼隊擔任第一線的女警工作，許憶萱韓系美少女的外型成為辦案的秘密武器，多次協助小隊長跟監埋伏，順利逮捕犯人。 圖／許憶萱 提供

綁著高馬尾，眼神閃著光，直挺挺的姿態，說明了許憶萱面對工作時展現的韌性與堅毅，經常要面對性侵害、家庭暴力、跟蹤騷擾等罪犯與案型，許憶萱雖年輕，卻有著比同齡者更穩定周詳的同理心，「性侵案有時候比較難處理在於，未滿十二歲的孩童或有心智障礙的小朋友，他們會不知道怎麼說出口，或是即便年齡比較大一些的，也會因為害怕改變現狀而不敢說出真心話。」在跟受害人溝通上，許憶萱因天生具備容易讓人親近的溫柔氣息，有一套自己與他人建立關係到進行溝通的心法：「我會更站在小孩的立場去思考，盡可能透過引導的方式，慢慢讓他們卸下防備，往往需要耐心等待。」

非科班出身的許憶萱，因家人中有多數都從事刑警業，原本不想入行的她從事過服務業與業務，曾在高中數理補習班擔任班導，因為有這樣的一段職場經驗，她不僅能更深入青少年的心理，也在現在的工作宣導上更為得心應手，「原本不想做警察，從小家人茶餘飯後就是在討論案件，有時候爸爸還會帶傷回家，當時覺得這是一個危險性很高的職業。」但自己入行後，她才頓悟到父親為什麼如此衝鋒陷陣，「在這一行，我可以在心靈上幫助到他人，從中獲得的滿足感跟成就感，是我很難形容、也因此很愛這份工作的主因。」

亦柔亦剛的許憶萱，辦案時自帶霸氣，參與宣導活動時又特別專業親切無距離，還曾擔任兒童安全達人唱跳防疫舞。 圖／許憶萱 提供

但警察終究是很吃體力的工作，有時候面對長時間輪班、日夜顛倒，跟每個女生最困擾的生理期，許憶萱在出任務時不會因為自己是團隊裡唯一的女生，就認為自己需要受到比較體貼的待遇，「這跟身為男生女生沒有關係，別人可以的，我當然也可以。」身為女警，許憶萱也懂得善用自身優勢，發揮以柔克剛的特質，即便有時面對年紀較長或家暴的問題，會被質疑「一個年輕女孩會懂嗎」，但許憶萱總是能以柔軟委婉的方式進行溝通，輔以警察的專業知識給予他人幫助，這樣的人格特質也成為該婦幼隊辦案的秘密武器。

「做自己、相信自己，你能做得遠比你想像中的還要多。」裴洛西的這句話，成為許憶萱拿來提醒自己的精神標語，「做女警，除了具備同理心、培養獨立性格、談話技巧之外，最重要的是排解自己的壓力跟抗壓能力。」每天都面對許多負面的案件、承接當事人的負能量，許憶萱跟團隊認真看待，但學會處之泰然，將每一個案件當作是修行，「有時候遇到比較難舉證的案件無法進行起訴時，我們也會感到很沮喪，當受害人無法獲得司法的幫助，就更需要灌輸大家保護自己身體的重要性。」心中有正義，但學會溫柔善待每一次迎面而來的惡，是許憶萱溫柔而強大的內在力量，樂觀冷靜的她也因此成為警局的人氣王。