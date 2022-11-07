突破性別框架——把突發狀況當日常

許多懸疑驚悚片裡會登場的職業：鑑識官，需要面對槍枝、命案、搶案的蒐證，鄧伃均笑說適度排解負能量非常重要。 圖／鄧伃均 提供

「我們的工作很常要跑現場，要做槍枝鑑定、指紋鑑定、毒品初篩，所以槍擊、命案、搶案，都在我們負責範疇之內。」一段話集結許多驚悚的關鍵字，但鄧伃均講起來一派輕鬆，難以想像平時喜歡旅遊、戶外活動的陽光女孩，做的是「刑事鑑識人員」這麼一份有違和感的工作。「比起血腥畫面，我比較不能適應的是氣味，當然有時候出任務看到車禍或墜樓現場，當下還是會很衝擊。」從警大鑑識科學系畢業，入行三年後為了更精進專業技能，留職停薪了一年，飛往英國倫敦學院大學取得應用分析化學的碩士學位。再度回到熟悉的工作崗位，鄧伃均帶著新的所學，用平常心面對，「鑑識這一門專業特別需要用證據說話，不會加入太多個人的主觀推斷，比較辛苦的大概是有時半夜會被叫醒，像是槍擊案、命案那種很抓時效性的。也會因為案型的差異，要面對很多負能量，我都會趁休假時去把它們釋放出來。」

善用膽大心細的優勢，鄧伃均坦言每一個證據都是破案的關鍵，因此她從不輕忽任何細節。 圖／鄧伃均 提供

儘管在這份工作中，需要面對到的突發狀況特別多，案件類型有時也充斥人性黑暗面，但鄧伃均相當樂觀，笑說鑑識是一門很吃經驗的職業，看的案件越多，越能知道關鍵證據可能藏在哪，「鑑識官這份工作非常需要膽大心細，我自己無論工作或私下都特別熱衷吸收新知識，專業知識的累積能幫助我們在面對案件時做出更精準的判斷。」雖然工作壓力大，也需要面對高風險的環境，但對鄧伃均而言，一旦因採檢到的證據成為破案的關鍵，會激發她更多的使命感與成就感，「今天能夠破案可能就是因為你付出了比別人更多的細心，因為採到的跡證，讓一個充滿迷霧的案件終於有了破口，這時我就會慶幸自己的工作是真的能幫助到這個社會。」一切驅動力，來自於始終放在心裡的正義感。

平時工作壓力大，鄧伃均私下是戶外少女，喜歡到處旅遊。 圖／鄧伃均 提供

現階段才剛回新竹的工作崗位，問鄧伃均會不會想挑戰更艱鉅的任務？「像新北就是鑑識人員很忙的地方，一天到晚有重大刑案，這種案件因為備受社會矚目，所有辦案人員壓力都會特別大。」要頻繁接觸不同的犯罪類型，問鄧伃均會不會在生活中常犯職業病？她笑答「因為之前很常做槍枝鑑定，若剛好跟朋友去博物館時看到槍，就會忍不住聊起跟槍有關的冷知識，甚至到夜市也特別愛往射氣球的攤位！」儘管工作時面對的世界不一定充滿善意，鄧伃均依然秉持自己的正直良善之心，細膩地面對每一次的抽絲剝繭，才能無所畏懼地往真相前進。