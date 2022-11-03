突破性別框架 —— 身心素質強大的超級消防員

年紀輕輕加入消防隊，嬌小的陳育潔能扛起170公斤的六角槓鈴，靠重訓鍛鍊自己，才能在傷場上跟上團隊節奏。 圖／陳育潔 提供

聊起自己的工作，年紀輕輕的陳育潔娓娓道出：「這是一個持續往危險前進的工作。」在剛畢業的時候，陳育潔起初沒想過要走上消防這條路，還在朦朧中摸索著未來，直到某天不經意接觸到消防員招募，才發現這條路似乎很適合自己，「我有體能優勢，不喜歡生活一成不變，有挑戰的事情比較適合我。」如同每個走過青春的人一樣，陳育潔正處在世代的浪頭，叛逆但不違背常理，自我但秉持善良正義，在一共 34 人的消防小分隊裡，她是僅有的兩位女性中的其一，為了追求工作專業，陳育潔在體能上的鍛鍊從來不懶惰：「分隊測驗時我可以負重 170 公斤的六角槓鈴行走，重訓是為了讓自己不容易受傷，肌力要夠，才能保護自己再去保護別人。」技能上面的不斷自我超越，讓陳育潔在消防分隊裡，是被大家讚譽有加的拼命小女生。

不怕遇到意外現場，笑稱不把自己當女生，做消防員需要強大的心理素質與體能。 圖／陳育潔 提供

要當一個稱職的消防員，除了體力要跟得上團隊，心理素質也要夠強大，「很多事情在發生之前，腦中是很難有畫面的，你永遠不會知道下一秒你要面對的有多血腥、多殘酷、多無法想像。」曾經搶救一起在交流道上發生的嚴重車禍，陳育潔對那一次的經驗印象深刻：「那台小客車飛撞交通號誌，車體有八成已經支離破碎，把人救出來的時候，對方已經往生了，整個人像是沒有骨頭一樣軟軟的。」面對再嚴重的現場狀況，消防人員也需冷靜自持，相當考驗臨場反應，「既然選擇這條路，就不能把自己當作女生！」

善用女生柔軟的溝通力，「女生比較懂得讀空氣」，陳育潔善用自己的觀察力，融入火裡來水裡去的刺激消防生活。 圖／陳育潔 提供

陳育潔也強調，在工作上，她從不把女生的優勢當成理所當然，反而轉換心態，將柔軟的溝通力，用在團隊的協調與合作面向，「消防隊裡面的男生在溝通上，就是喜歡直來直往，白話文就是很硬，但女生相對來說比較會讀空氣，當能結合救護的知識面時，我能用更圓融的方式解決事情，也比較不會把場子搞得太尷尬。」原本家人很反對陳育潔進入消防隊，認為女生就是該選一個穩定性高、能在辦公室裡面處理文書作業的工作，但陳育潔秉持著天生反骨的性格，不僅在畢業後就開啟了一條勇往直前不畏挑戰的消防工作，更慎守初衷：「不能把一切視為理所當然」，也因找到最適合自己的生存法則，雖然才入消防隊三年，但陳育潔談起自己的工作總是火花不斷，每天的變化都為喜歡挑戰的她帶來不滅的熱情。