突破性別框架 —— 靠意志力把人生的電線桿撐起

颱風天是何孟穎與團隊的無休日，跟著天氣上山下海，形容受訓時跟當兵無異。 圖／何孟穎 提供

「考台電線路裝修員時，除了筆試還要考體力，像是握力、交互蹲跳、負重前進等等，我想說挑戰看看，想不到就上了。」聽起來很像當兵前哨戰的體能測驗，何孟穎聊起來像是家常便飯，身材特別瘦弱的她，是台電北南區處線路裝修員，大學從英文系畢業，從事了好幾年的英文家教，但因家人都在台電工作，鼓吹她找一個穩定的鐵飯碗：「殊不知這份工作超辛苦的，受訓時根本像在當兵，要經常爬上爬下，從電纜的鋪設、處理開關、電壓器更換，尤其大家喜歡放的颱風假，對我們來說就是全天值班日。」遇上風大雨大的颱風夜，電路裝修團隊一早六七點就要趕忙出任務，何孟穎坦言一開始沒想到女生會這麼少：「這裡面有三四百人，但只有七個女生耶！」要跟著夜班輪值、半夜出勤，加上經常跑到遙遠的山區救援，何孟穎從一個瘋狂暈車的菜鳥，變成已經會開升空車、吊臂車甚至八噸以上大車的堅強女子，「其實我從小身體就不是很好，但意志力莫名強悍，體力也是進來以後才開始慢慢練出來的。」

從一搭車就暈車的體質，變成學會開升空車、吊臂車的鋼鐵女子，何孟穎憑的全是一股不認輸意志力。 圖／何孟穎 提供

團隊夥伴也沒看她是女生，就比較手下留情，但何孟穎不僅跟上大家的速度，還因為心思比較細膩，經常注意到其他人注意不到的事情：「因為電是無形的，如果你個性太大刺刺，很容易會疏漏掉一些細節，所以我很常主動提醒其他夥伴一些需要被注意的瑣事。」靠著經驗上的累積，何孟穎付出了兩倍以上的努力，儘管過程的辛苦是旁人無法想像，但何孟穎不僅樂觀面對，更從工作中找出自己的價值與意義，「颱風天把電送到深山裡時，有時候會遇上車子到不了的地方，我們就得人工搬運電線桿，當一步一步完成，讓深山的住家亮起燈時，內心會非常有成就感，有時候甚至要花上很多天的時間，挖坑建構基地、架線、送電，雖然累，但完成時內心會非常感動。」看似有強大的內心力量，但何孟穎還是像一般的女孩，也會有怕的東西：「一開始打開配電箱的蓋子跟人手孔蓋時，看到裡面滿滿的蟑螂真的很崩潰！但我現在有慢慢克服，只是遇到蛇的話真的不行。」

熱愛台電維修員這份工作帶來的變動與挑戰，每當到深山解決偏遠地區的用電問題，內心的成就感是何孟穎寄託熱情之所在。 圖／何孟穎 提供

透過電路維修的任務，何孟穎可以看到許多不同面向的事物，還能到處趴趴走，有時候到非常偏遠的深山，會心想：「如果沒做這個工作，我可能一輩子都沒有機會來這裡。」「沒有開始做，就永遠不知道你可以做到什麼程度。」何孟穎帶著堅強的意志力，笑說想進這行的女生不用有任何畏懼，沒有誰是一開始就很厲害，但一定要開始才會變得厲害，也因為這股超乎常人的正面樂觀，讓何孟穎在工作中更能發揮無以計量的活力與使命感。