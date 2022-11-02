突破性別框架 —— 與風險共存的登山嚮導

樂於挑戰風險的登山嚮導詹喬愉，平時自願加入新北市消防局做義消，貢獻自己的專業技術做社會回饋。 圖／詹喬愉 提供

「想要生活多精彩，就需要面對多大的風險。」被網友稱為新北市消防局的義消女神，同時也是登上全球最高聖母峰的第二位女性，詹喬愉比一般人更熟知大自然與意外災害的不定性。「無論是做山難搜救義消任務，還是攀爬八千米的高峰，這些都是很看天氣吃飯的任務，但至少在每一個過程裡，我都是帶著非常享受的心情去面對不同的風景。」從 2013 年開始入行，詹喬愉很早就認清自己不適合待辦公室的個性，從大學就開始幫義消打工賺零用錢，出社會後更是以「登山嚮導」為主要職業，「帶團主要是看人與人之間的互動，像是這次排了什麼樣的行程、帶到哪種特質的團、要給大家什麼樣的新鮮感，或是教他們怎麼爬山跟攀岩，無具野炊等等，因為是自己的興趣，所以在這些過程當然願意付出更多。」

自認個性喜歡挑戰風險，累積無數豐富的登山經驗，曾經歷許多重大意外，但憑藉心智上的強韌與身體上的訓練與恢復，不斷挑戰自己的技術紀錄。 圖／詹喬愉 提供

儘管有豐富的登山經歷與救難專業知識，詹喬愉在剛踏入這行時，也曾歷經許多嚴重意外，在國外登山遇難，獨自等候救援長達26小時，當時順利獲救後卻因左腳脫臼時間過長，造成局部神經壞死，形同左腿癱瘓。但經過種種自身走來的經歷，讓詹喬愉更渴望將自身經歷的經驗分享給他人，加入義消隊、學習出勤、參與搜救訓練，進而成為山難搜救義消行列。不到160公分的詹喬愉，面對需要高度消耗體力的工作，坦言確實在同行裡也是女少男多，「要隨時維持生體機能，我的個性比較多變，不喜歡跑步或重訓，通常我會逼迫自己到山上，山就是我最好的訓練環境。」

山是詹喬愉最好的訓練場，相較重訓或慢跑，詹喬愉喜歡到山裡面對大自然給的關卡，強化野外求生的身心鍛鍊。 圖／詹喬愉 提供

坦言周遭滿多朋友看了她的生活直呼羨慕，也想享受自由的氛圍，「進這行要考慮的事情很多，女生要考慮結婚生子，老了以後可以做到幾歲？有家庭之後還能接受生活有這麼多變動嗎？會不會因此想撤退？每天可以登山、可以出國，外人看起來當然覺得很自由，但妳多自由，相對來說就要忍受多大的變動因子以及風險程度。」對詹喬愉而言，登山就像是她人生的映照，沒有所謂的終極目標，但不能活得沒有目標，透過不斷超越自己的紀錄來創造更喜歡的自己，現階段詹喬愉更專注於教學的方向，「我去過很多地方，台灣相對來說，在兩性平等上算是創造了比較成熟的環境，無論男女都有能力可以選擇自己想要的，只是看妳有沒有決心去付出更多，去成就妳內心的聲音。」